خبير سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" سبب الصراع في منطقة "أبيي" الحدودية

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور الطيب عبد الجليل، الخبير السوداني في القانون الدولي، أن منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان تشهد حالة توتر، نظراً لاندلاع اشتباكات...

2026-05-12T19:45+0000

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب الاشتباك تتمثل في محاولات كلا الجانبين للسيطرة على الحدود بين أبيي ومقاطعة تويك في جنوب السودان، وقد أدت الاشتباكات بين القبيلتين إلى مقتل وإصابة المئات من الجانبين.وتابع عبد الجليل: "المفاوضات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بين السودان وجنوب السودان بشأن وضع منطقة "أبيي" الحدودية، تسعى لحسم الأمر، لتأكيد حكومتي البلدين التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية المشتركة، خاصة وأن الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف الآليات الثنائية، وانسحاب القوات غير المصرح بها، وتشكيل شرطة أبيي".ويرى عبد الجليل، أن المنظمة الدولية أعلنت عن المفاوضات في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلدان من حالة سيولة وعدم استقرار داخلي، لأنها ترى أن آليات الحوار والتعاون هي السبيل الوحيد لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وخلال الساعات الماضية، صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية، مارثا بوبي، بأن حكومتي السودان وجنوب السودان أكدتا التزامهما بنزع السلاح في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وإحياء الآليات الثنائية المشتركة، بما في ذلك الآلية السياسية والأمنية ولجنة الإشراف المشتركة. وأضافت بوبي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الجانبين أبلغا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية حول منطقة أبيي الحدودية.واستعرض مجلس الأمن الدولي الوضع في السودان وجنوب السودان، مع التركيز على الوضع الأمني في أبيي.وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة القرن الإفريقي، تسونغ قوانغ، في إحاطته، أن الوضع النهائي لأبيي يبقى أحد أهم القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وجنوب السودان.وتقع منطقة أبيي بين كردفان ومنطقة بحر الغزال، ضمن حزام السافانا الغنية بالنباتات والأراضي الخصبة والمياه الغزيرة، فالأمطار في منطقة أبيي تستمر ثمانية أشهر خلال العام، وتتخلل المنطقة العديد من الأودية الكبيرة ذات السهول الواسعة، التي تتمتع بقابلية لإنتاج المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، كما تنبت نباتات نادرة مثل الزنجبيل والحرجل والغرنجال والشيح وغيرها بكثرة في أودية أبيي.ومنذ 21 أغسطس/ آب 2021، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهراً، كان يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات، لكن اندلاع الحرب الداخلية في أبريل/ نيسان من العام 2023 حال دون السير وفق المهلة المحددة، علاوة على الاضطرابات الداخلية في جنوب السودان.ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل 2025، معلنة تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

