لتهدئة أسواق الخام.. واشنطن تفتح خزائن النفط الاحتياطي الاستراتيجي أمام الشركات
أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين 11 مايو/أيار، أنها ستقرض شركات طاقة نحو 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في إطار تحرك دولي...
2026-05-12T09:43+0000
09:03 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 12.05.2026)
أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين 11 مايو/أيار، أنها ستقرض شركات طاقة نحو 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في إطار تحرك دولي يهدف إلى تهدئة أسواق النفط التي شهدت ارتفاعات حادة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وحصلت تسع شركات، على نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضتها للإقراض الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أقرضت بالفعل نحو 80 مليون برميل خلال فصل الربيع، ضمن خطة تستهدف سحب 172 مليون برميل إجمالاً من الاحتياطي الاستراتيجي.
وفي مارس/آذار الماضي، وافقت الولايات المتحدة، بالتعاون مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية، على سحب ما يقارب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية
، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار النفط والوقود بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي يومياً قبل اندلاع الحرب.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن" الحرب تسببت في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الوكالة مستعدة لسحب كميات إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا استمر تعطل الإمدادات، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء استخدمت حتى الآن 20% من الاحتياطيات المتاحة".
وتشكل أسعار الوقود المرتفعة تحديًا سياسيًا للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس. ووفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.52 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.
وتعتمد وزارة الطاقة الأمريكية آلية إقراض النفط للشركات
على أن تُعاد الكميات المقترضة لاحقا بالنفط الخام مع علاوات تصل إلى 24%، مؤكدة أن هذه السياسة تساعد على استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي أعباء إضافية.
ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
، المخزن في ولايتي تكساس ولويزيانا، على نحو 384 مليون برميل حاليا، أي أقل مما يستهلكه العالم في أربعة أيام فقط.