https://sarabic.ae/20260512/لتهدئة-أسواق-الخامواشنطن-تفتح-خزائن-النفط-الاحتياطي-الاستراتيجي-أمام-الشركات-1113343893.html

لتهدئة أسواق الخام.. واشنطن تفتح خزائن النفط الاحتياطي الاستراتيجي أمام الشركات

لتهدئة أسواق الخام.. واشنطن تفتح خزائن النفط الاحتياطي الاستراتيجي أمام الشركات

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين 11 مايو/أيار، أنها ستقرض شركات طاقة نحو 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في إطار تحرك دولي... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T09:03+0000

2026-05-12T09:03+0000

2026-05-12T09:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

العالم

سوق النفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg

وحصلت تسع شركات، على نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضتها للإقراض الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي مارس/آذار الماضي، وافقت الولايات المتحدة، بالتعاون مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية، على سحب ما يقارب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار النفط والوقود بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي يومياً قبل اندلاع الحرب.وتشكل أسعار الوقود المرتفعة تحديًا سياسيًا للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس. ووفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.52 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.وتعتمد وزارة الطاقة الأمريكية آلية إقراض النفط للشركات على أن تُعاد الكميات المقترضة لاحقا بالنفط الخام مع علاوات تصل إلى 24%، مؤكدة أن هذه السياسة تساعد على استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي أعباء إضافية.ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، المخزن في ولايتي تكساس ولويزيانا، على نحو 384 مليون برميل حاليا، أي أقل مما يستهلكه العالم في أربعة أيام فقط.

https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-قطاع-الطاقة-في-أوروبا-وبريطانيا-يشهد-انتكاسة--1113294815.html

https://sarabic.ae/20260510/أرامكو-العالم-خسر-مليار-برميل-نفط-في-شهرين-والاضطراب-يهدد-إمدادات-الطاقة-1113294464.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, سوق النفط