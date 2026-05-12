مسؤول أمني مغربي رفيع: لم نرصد أي محاولات انخراط أو تجنيد مغاربة للقتال في أوكرانيا

نفى حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات الداخلية)، رصد أي انخراط أو محاولات... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك" حول رصد المكتب أي محاولات لتجنيد أفراد مغاربة للقتال في أوكرانيا أن "الجواب هو أنه طيلة العمل بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ومن خلال جميع القضايا التي أنجزت بالمكتب والتي تمت إحالتها على العدالة، لم يسبق بتاتًا رصد أي حالة من الحالات في هذا الإطار".وتابع: نؤكد أنه ليس هناك أي محاولة، أو رصد لأي خلية، أو تجنيد، أو تنسيق، أو وجود لمغاربة في هذا الباب بأي طريقة كانت، لأن هذا إرهاب لا يمكن السكوت عنه.وأشار إلى أن المملكة المغربية منخرطة بشكل فعال وغير مشروط إلى جانب دول التحالف في مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق ودائم مع جميع الدول الغربية والعربية والأفريقية والأوروبية.واستطرد: هذا التعاون يندرج في نقاط أساسية تتمثل في الاستباقية من ناحية تلقي المعلومات، تقاسم الخبرات، تبادل الزيارات، التكوين، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رصد أو إيقاف أشخاص.كما أن المملكة المغربية أصبحت لها مكانة مرموقة في هذا الباب، فعلى سبيل المثال زودت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الولايات المتحدة بمعلومات حول العسكري "كول بريدج" عام 2021 الذي كان سيقوم بأعمال إرهابية داخل أمريكا، كما زودت فرنسا بمعلومات بخصوص "عبد الحميد أباعود" عام 2015، ومعلومات عن امرأة مغربية كانت ستقوم بعمل إرهابي داخل كنيسة بفرنسا في أبريل/نيسان عام 2021.وتابع: والولايات المتحدة أيضًا زودت المغرب بمعلومات أسهمت في تفكيك خلية إرهابية في مدينة وجدة. وهناك تعاون وثيق مع الجارة إسبانيا، حيث قمنا بعمليات مشتركة أدت لتفكيك حوالي 30 خلية إرهابية، وهي عمليات متزامنة تم فيها إيقاف شخص بالمغرب وشخص أو اثنين بإسبانيا.

محمد حميدة

