مسؤول أمني مغربي رفيع: لم نرصد أي محاولات انخراط أو تجنيد مغاربة للقتال في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-أمني-مغربي-رفيع-لم-نرصد-أي-محاولات-انخراط-أو-تجنيد-مغاربة-للقتال-في-أوكرانيا-1113349217.html
مسؤول أمني مغربي رفيع: لم نرصد أي محاولات انخراط أو تجنيد مغاربة للقتال في أوكرانيا
مسؤول أمني مغربي رفيع: لم نرصد أي محاولات انخراط أو تجنيد مغاربة للقتال في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
نفى حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات الداخلية)، رصد أي انخراط أو محاولات... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T12:42+0000
2026-05-12T12:44+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/11/1058750786_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c8f3f21ffc2b00790eeda613df76e0da.jpg
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك" حول رصد المكتب أي محاولات لتجنيد أفراد مغاربة للقتال في أوكرانيا أن "الجواب هو أنه طيلة العمل بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ومن خلال جميع القضايا التي أنجزت بالمكتب والتي تمت إحالتها على العدالة، لم يسبق بتاتًا رصد أي حالة من الحالات في هذا الإطار".وتابع: نؤكد أنه ليس هناك أي محاولة، أو رصد لأي خلية، أو تجنيد، أو تنسيق، أو وجود لمغاربة في هذا الباب بأي طريقة كانت، لأن هذا إرهاب لا يمكن السكوت عنه.وأشار إلى أن المملكة المغربية منخرطة بشكل فعال وغير مشروط إلى جانب دول التحالف في مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق ودائم مع جميع الدول الغربية والعربية والأفريقية والأوروبية.واستطرد: هذا التعاون يندرج في نقاط أساسية تتمثل في الاستباقية من ناحية تلقي المعلومات، تقاسم الخبرات، تبادل الزيارات، التكوين، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رصد أو إيقاف أشخاص.كما أن المملكة المغربية أصبحت لها مكانة مرموقة في هذا الباب، فعلى سبيل المثال زودت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الولايات المتحدة بمعلومات حول العسكري "كول بريدج" عام 2021 الذي كان سيقوم بأعمال إرهابية داخل أمريكا، كما زودت فرنسا بمعلومات بخصوص "عبد الحميد أباعود" عام 2015، ومعلومات عن امرأة مغربية كانت ستقوم بعمل إرهابي داخل كنيسة بفرنسا في أبريل/نيسان عام 2021.وتابع: والولايات المتحدة أيضًا زودت المغرب بمعلومات أسهمت في تفكيك خلية إرهابية في مدينة وجدة. وهناك تعاون وثيق مع الجارة إسبانيا، حيث قمنا بعمليات مشتركة أدت لتفكيك حوالي 30 خلية إرهابية، وهي عمليات متزامنة تم فيها إيقاف شخص بالمغرب وشخص أو اثنين بإسبانيا.
https://sarabic.ae/20251016/خبير-بالشؤون-الدولية-روسيا-شريك-استراتيجي-للمغرب-في-السلم-والأمن-والتنمية-1106092281.html
https://sarabic.ae/20250816/وزير-مغربي-سابق-إلزام-الناتو-بعدم-ضم-دول-مجاورة-لحدود-روسيا-أهم-بنود-حل-الأزمة-1103823879.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/11/1058750786_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bb1814907cc3a528f9bfdc9ad2a836d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار المغرب اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
حصري, أخبار المغرب اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول أمني مغربي رفيع: لم نرصد أي محاولات انخراط أو تجنيد مغاربة للقتال في أوكرانيا

12:42 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 12:44 GMT 12.05.2026)
© Sputnik . Maksim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© Sputnik . Maksim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
نفى حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات الداخلية)، رصد أي انخراط أو محاولات تجنيد لمقاتلين للقتال في أوكرانيا.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك" حول رصد المكتب أي محاولات لتجنيد أفراد مغاربة للقتال في أوكرانيا أن "الجواب هو أنه طيلة العمل بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ومن خلال جميع القضايا التي أنجزت بالمكتب والتي تمت إحالتها على العدالة، لم يسبق بتاتًا رصد أي حالة من الحالات في هذا الإطار".
وتابع: نؤكد أنه ليس هناك أي محاولة، أو رصد لأي خلية، أو تجنيد، أو تنسيق، أو وجود لمغاربة في هذا الباب بأي طريقة كانت، لأن هذا إرهاب لا يمكن السكوت عنه.
المغرب وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية
16 أكتوبر 2025, 18:39 GMT
وأشار إلى أن المملكة المغربية منخرطة بشكل فعال وغير مشروط إلى جانب دول التحالف في مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق ودائم مع جميع الدول الغربية والعربية والأفريقية والأوروبية.
واستطرد: هذا التعاون يندرج في نقاط أساسية تتمثل في الاستباقية من ناحية تلقي المعلومات، تقاسم الخبرات، تبادل الزيارات، التكوين، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رصد أو إيقاف أشخاص.
الدكتور الحسن عبيابة وزير الثقافة المغربي السابق، ورئيس مركز إبن بطوطة للدراسات العلمية والاستراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
وزير مغربي سابق: إلزام "الناتو" بعدم ضم دول مجاورة لحدود روسيا أهم بنود حل الأزمة
16 أغسطس 2025, 13:49 GMT
كما أن المملكة المغربية أصبحت لها مكانة مرموقة في هذا الباب، فعلى سبيل المثال زودت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الولايات المتحدة بمعلومات حول العسكري "كول بريدج" عام 2021 الذي كان سيقوم بأعمال إرهابية داخل أمريكا، كما زودت فرنسا بمعلومات بخصوص "عبد الحميد أباعود" عام 2015، ومعلومات عن امرأة مغربية كانت ستقوم بعمل إرهابي داخل كنيسة بفرنسا في أبريل/نيسان عام 2021.
وتابع: والولايات المتحدة أيضًا زودت المغرب بمعلومات أسهمت في تفكيك خلية إرهابية في مدينة وجدة. وهناك تعاون وثيق مع الجارة إسبانيا، حيث قمنا بعمليات مشتركة أدت لتفكيك حوالي 30 خلية إرهابية، وهي عمليات متزامنة تم فيها إيقاف شخص بالمغرب وشخص أو اثنين بإسبانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала