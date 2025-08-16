https://sarabic.ae/20250816/وزير-مغربي-سابق-إلزام-الناتو-بعدم-ضم-دول-مجاورة-لحدود-روسيا-أهم-بنود-حل-الأزمة-1103823879.html

وزير مغربي سابق: إلزام "الناتو" بعدم ضم دول مجاورة لحدود روسيا أهم بنود حل الأزمة

وزير مغربي سابق: إلزام "الناتو" بعدم ضم دول مجاورة لحدود روسيا أهم بنود حل الأزمة

سبوتنيك عربي

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي السابق، الدكتور لحسن عبيابة، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تبحثان عن حل سياسي وعسكري للطرفين بخصوص قضية... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T13:49+0000

2025-08-16T13:49+0000

2025-08-16T14:42+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

قمة ألاسكا

لبنان

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/04/1091416025_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_98421bfdbcf421a76aef8087e100d3a8.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الصراع استمر منذ سنة 2022 دون حل مرضي للطرفين، لكن تخلي الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب عن دعم الحلف الأطلسي في مواجهة روسيا، جعل دول التحالف تعاني من تكاليف الحرب الباهضة التي ترفضها الشعوب الأوروبية جملة وتفصيلا، لأنها تسببت في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة". بالإضافة إلى أن روسيا ترغب في إيجاد التوازن العادل في المجال الأمني في أوروبا والعالم مع الولايات المتحدة، مع التركيز على أن التوجه الأمريكي الحالي هو توجه نحو المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة أو على الأقل المصالح المشتركة بينها وبين حلفائها.وأوضح الوزير السابق، أن عدم الإعلان عن نتائج علنية في المؤتمر الصحفي لبوتين وترامب قد يكون سببه أن ما جرى الاتفاق عليه يبقى سريا لأهميته الاستراتيجية المستقبلية.ويرى الوزير المغربي السابق أن تصريحات الطرفين الأمريكي والروسي هي جزء من تخفيف التوتر بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وقد يتم ذلك عبر مراحل زمنية محددة تلتزم فيها جميع الأطراف، وقد تكون عملية وقف إطلاق النار مستقبلاً تمهيداً لقرار وقف الحرب بعد موافقة جميع الأطراف.ويعتقد الوزير السابق أن "استمرار الحرب هو الذي يضغط على توقيفها وليس العكس، ويبدو أن النقاط العالقة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي هي قبول الرئيس الأوكراني بالمنطقة العازلة بما فيها الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وإلزام دول التحالف بعدم ضم دول مجاورة لحدود روسيا، وإذا تم ذلك ستنتهي الحرب وستكون روسيا انتصرت ميدانيا وجيوسياسيا رغم خسائرها الاقتصادية والبشرية"، وفق تعبيره.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.وذكرت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين لم تذكر أسماءهم، أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، عُقد في ظل إجراءات أمنية مشددة للحد من تسريب المعلومات.وبحسب الوسيلة، فإنه عُقد صباح اليوم السبت، اجتماع استثنائي لسفراء جميع الدول الأعضاء الـ27 لمناقشة الخطوات التالية للاتحاد. وطُلب من المبعوثين الاجتماع في "دائرة مغلقة"، دون مساعدين أو هواتف، للحد من خطر تسريب المعلومات.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في وقت مبكر من الصباح عن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عقد في 15 أغسطس/آب 2025 في ألاسكا.

https://sarabic.ae/20250816/أول-تعليق-رسمي-من-دولة-عربية-على-قمة-بوتين-وترامب-1103820494.html

https://sarabic.ae/20250816/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بوتين-وترامب-أطلقا-عملية-حيوية-في-ألاسكا-تختبر-أوروبا-1103820392.html

https://sarabic.ae/20250816/الرئيس-الروسي-يؤكد-أن-المحادثات-مع-ترامب-في-ألاسكا-جرت-في-أجواء-بناءة-1103822183.html

لبنان

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, قمة ألاسكا, لبنان, غزة