الرئيس بوتين يؤكد أن المحادثات مع ترامب في ألاسكا جرت في أجواء بناءة

الرئيس بوتين يؤكد أن المحادثات مع ترامب في ألاسكا جرت في أجواء بناءة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن حواره مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "قد نضج، وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة". 16.08.2025

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عقب اختتام قمة ألاسكا، إن "المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بنّاءة".وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا، بأنه "مثمر للغاية"، مؤكدًا أن الجانبين "وجدا أرضية مشتركة بشأن العديد من القضايا والنقاط".وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير "الجريدة الأوروبية العربية الدولية"، خالد زين الدين، إن "الاتفاق الروسي الأمريكي حتما قادم، نظرا لترابط المصالح بين القوتين الكبيرتين".وأكد أنه "لا حل أمام دول أوروبا إلا أن يكون هناك مفاوضات مباشرة مع روسيا، للتوصل لحل للخروج من الأزمات التي تواجهها أوروبا، لا سيما الاقتصادية على خلفية الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تكون ورقة رابحة بيد الأوروبيين".العراق يرفض الضغوط الأمريكية ويدافع عن اتفاقه الأمني مع إيرانرفضت الحكومة العراقية انتقادات الولايات المتحدة لاتفاقية أمنية أبرمتها في الآونة الأخيرة مع إيران، مؤكدة على سيادتها الكاملة وحقها في عقد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الوطنية.وأكدت السفارة العراقية في واشنطن، في بيان، أن "قرار بغداد نابع من إرادتها الوطنية ولا يخضع لأي تبعية خارجية"، مشددة على أن العراق دولة ذات سيادة كاملة.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العراق أجرى اتفاقات أمنية مع دول الجوار لمعالجة جميع المشاكل المرتبطة بالأمن مع العراق"، لافتا إلى أن "أمريكا لا ترغب في الهدوء والاستقرار بين العراق والإيران وتدفع أدواتها للضغط الشعبي".قبيل انتخابات البلديات في ليبيا اليوم السبت.. المقار الانتخابية تتعرض لحرائق واسعةأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الجمعة، أن مكاتبها الانتخابية في الساحل الغربي ومدينة الزاوية، تعرضت لأعمال حرق وتخريب.يأتي ذلك قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات البلدية، اليوم السبت، وهو ما يهدّد بتأجيلها أو إلغائها.وأكدت المفوضية، في بيان لها، أن هذه الأعمال تمثّل "اعتداء صارخا على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه"، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات "لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير الدولية".في هذ الإطار، قال الكاتب الصحفي أيوب الأوجلي، إن "الحرائق التي حدثت في بعض المدن هي محاولة من بعض الجهات، التي لا تريد تغيير في عمداء البلديات".وأكد أنه "لم يتم التحضير بشكل جيد لهذه الانتخابات، في ظل معاناة مفوضية الانتخابات، وضعف وزارة الداخلية وعدم الاهتمام بتأمين المقار الانتخابية".الصين تعارض تلويح الأوروبيين بإعادة فرض عقوبات على إيرانأكدت الصين معارضتها لتلويح كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض عقوبات على إيران، على خلفية برنامجها النووي.وتأتي التهديدات الأوروبية لإيران، على خلفية الاتهامات لطهران بتجاوز كميات اليورانيوم المخصب المتفق عليها وعدم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة الحل عبر التفاوض الذي يساهم في حل الأزمات، وإنهاء التوترات في الملف النووي، واحترام الاستخدام السلمي للطاقة النووية ودعم وكالة الطاقة الذرية، لكن دون فرض مزيد من العقوبات على إيران والذي لا يساعد على حل المشكلة".اقتصاديا... ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصلب و أشباه الموصلات قريباقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن عن رسوم جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات، خلال الأسابيع المقبلة.وجاءت تصريحات ترامب، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك دافع يتعلق بتقليل العجز التجاري خصوصا مع الصين، وهو ما يدفع المستهلك الأمريكي لشراء المنتجات المحلية الرخيصة مقارنة بالسلع المستوردة، التي يرتفع سعرها نظرا للرسوم الجمركية".

