https://sarabic.ae/20250816/وزير-الخارجية-التونسي-السابق-يوضح-لـسبوتنيك-النتائج-المرتقبة-لقمة-بوتين-وترامب-والمسارات-المحتملة-1103818572.html

وزير الخارجية التونسي السابق يوضح لـ"سبوتنيك" النتائج المرتقبة لقمة بوتين وترامب والمسارات المحتملة

وزير الخارجية التونسي السابق يوضح لـ"سبوتنيك" النتائج المرتقبة لقمة بوتين وترامب والمسارات المحتملة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي، ورئيس المركز الدولي للعلاقات الدولية بتونس، بأن "القمة الأمريكية الروسية، انتهت دون الإعلان عن نتائج ملموسة،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T10:44+0000

2025-08-16T10:44+0000

2025-08-16T10:44+0000

حصري

قمة ألاسكا

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

غزة

لبنان

فلاديمير بوتين

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103818192_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a30694ffa6f0fc53dbc490f87c625354.jpg

وأوضح الجهيناوي أن "النتائج لم تكن كما التوقعات، عدى بعض التصريحات المتفائلة من الجانب الأمريكي عن حصول بعض التقدم في القضايا العالقة وتأكيد الرئيس بوتين عن رغبة بلاده في إنهاء النزاع مع الشعب الأوكراني، بعد إزالة الجذور التي كانت سببا في اندلاعه".وأضاف الجهيناوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "النتائج تبدو لأول وهلة مخيبة للآمال بالنسبة لأغلب المراقبين، اعتبارًا للهالة الإعلامية، التي سبقت انعقاد القمة وما لوّح به الرئيس الأمريكي من تهديدات في صورة عدم قبول نظيره الروسي بوقف إطلاق النار، لكن اللقاء عكس الحذر والحرص على معالجة ملف معقد في قلب أوروبا، وضع وجهًا لوجه دولة عضو في مجلس الأمن (روسيا)، ودولة أخرى شقيقة من مخلفات الاتحاد السوفييتي (أوكرانيا)، وأدخل اضطرابًا عميقًا على العلاقات الدولية ومنظومة الأمن في أوروبا والعالم عمومًا، وأسفر عن مئات آلاف الضحايا من الجانبين الروسي والأوكراني".وأوضح وزير الخارجية التونسي السابق أن "الرئيس الأمريكي، وعد في الندوة الصحفية، التي تلت مباشرة اللقاء، بمخاطبة نظيره الأوكراني لإحاطته بفحوى المباحثات واستطلاع موقفه بخصوص مخرجاتها، وهو ما من شأنه أن يطمئن الرئيس فلاديمير زيلنسكي، الذي كان يخشى قرارًا مُسقطًا لا يشارك في اتخاذه ولا يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلاده، فيما يتعلق بوحدة أراضيها وعلاقاتها المستقبلية مع الجار الروسي".وأردف: "كما أعلن الرئيس ترامب أنه سيتواصل أيضًا مع بعض القادة الأوروبيين، الذين كانوا أعربوا قبل انعقاد القمة عن مخاوفهم أن تستفرد واشنطن وموسكو بالملف الأوكراني، وتقررا بصفة منفردة صيغة حل النزاع القائم مع روسيا في غياب كييف وعدم مشاركة أوروبا"، ويرى الجيهناوي أن "هذا التخوف يعكس خشية أوروبا من عودة أساليب الحرب الباردة عندما كان زعيمي العالم الحر والاتحاد السوفييتي يجتمعان في قمم مشابهة لتقاسم النفوذ والتداول في الأزمات الإقليمية، اعتمادًا على مصالحهما الضيقة وفي تجاهل شبه كلي لمصالح الأطراف الأخرى".واستطرد الجهيناوي، بقوله إن "القمة انتهت دون إعلانات ملموسة بخصوص جوهر الموضوع، غير أنها فتحت أفاقًا لمرحلة جديدة من المفاوضات، يمكن أن تؤدي في آخر المطاف إن أخذت بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف وشاركت فيها كل الدول المعنية وعلى رأسها الرئيس زيلنسكي، إلى إنهاء النزاع المسلح ووضع أسس جديدة لمنظومة الأمن في أوروبا ومستقبل العلاقات الأوروبية الروسية".ورأى وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي، أن "هذه البادرة تبقى محتشمة ويمكن أن تعرف الانتكاسة خلال الأيام والفترة القادمة، ومن شأن ذلك أن يهدد بصفة جدية التقدم الجزئي والطفيف المحرز خلال اللقاء الروسي الأمريكي الأخير باتجاه الحل السلمي، وأن يدفع إدارة ترامب مجددا للعودة لسياسة التهديد بالعقوبات الاقتصادية ضد موسكو، ومواصلة احتواء نفوذها في العالم، مما سيزيد في تصلب القيادة الروسية ويدفعها لمزيد من الهجمات ضد أوكرانيا".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.

https://sarabic.ae/20250816/خبير-سعودي-لقاء-بوتين-وترامب-أظهر-استعدادا-للحوار-وتحسين-العلاقات-الاقتصادية-بين-روسيا-وأمريكا-1103816438.html

https://sarabic.ae/20250816/ترامب-اللقاء-مع-بوتين-كان-جيد-جدا--عاجل-1103816092.html

https://sarabic.ae/20250816/موسكو-مسألة-عقد-اجتماع-ثلاثي-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لم-تحسم-بعد--عاجل-1103812355.html

https://sarabic.ae/20250816/ترامب-يتحدث-هاتفيا-مع-قادة-الناتو-بعد-مكالمة-مطولة-مع-زيلينسكي-1103812906.html

غزة

لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, قمة ألاسكا, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, فلاديمير بوتين, مصر