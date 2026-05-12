من شواطئ البحر الأسود... انطلاق مؤتمر "فالداي" الدولي لآسيا الوسطى في دورته السادسة

سبوتنيك عربي

انطلق، اليوم الثلاثاء، في مدينة غيلينجيك الروسية، مؤتمر نادي "فالداي" الدولي للحوار لآسيا الوسطى في دورته السادسة، والذي يحمل عنوان "روسيا وآسيا الوسطى...

يعقد المؤتمر السادس لآسيا الوسطى يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري، وسيجمع المؤتمر أكثر من 30 خبيرًا وشخصية سياسية من ثماني دول، هي: الهند، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، ومنغوليا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وسيكون ألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ضيف شرف في المؤتمر.هذا العام، انتقل مكان انعقاد المؤتمر من بحيرة بايكال في منطقة إيركوتسك إلى مدينة غيلينجيك في إقليم كراسنودار.تم اختيار جنوب روسيا كموقع للمؤتمر تحديدًا لما يوفره من إمكانية إنشاء طرق نقل بديلة بين الشرق والغرب، نظرًا لإغلاق الطرق البحرية التقليدية.لذا، يتمثل أحد أهداف المؤتمر في إعطاء الأولوية للمشاركة المشتركة في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، وتحديدًا ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين، الذي يُسهّل التجارة بين أوروبا وآسيا، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي سيربط في نهاية المطاف آسيا الوسطى بجنوب آسيا والشرق الأوسط.تُبدي روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى اهتمامًا متساويًا بتطبيع الأوضاع الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية، ومواصلة تنمية إيران. وترتبط مشاركتها بالعديد من الخطط لتطوير روابط النقل والتجارة الدولية في الفضاء الأوراسي، بما في ذلك مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.وسيتناول جدول أعمال المؤتمر أيضًا تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ظل تدهور المعايير الدولية وتضاؤل ​​دور المؤسسات متعددة الأطراف، ومع ذلك، لا يمكن أن تتحول آسيا الوسطى إلى ساحة للتنافس بين القوى العالمية. من جانبها، تهتم روسيا بالتنمية المستدامة للمنطقة، وستعارض أي محاولات من قوى خارجية لتأجيج التوترات الإقليمية. على مدى 35 عامًا من الاستقلال، أثبتت جمهوريات آسيا الوسطى جدارتها كشركاء موثوق بهم، وقدرتها على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وعملت روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى على صياغة استراتيجيات تنمية وطنية تستند إلى فرص الاقتصاد العالمي المفتوح. واليوم، ومع تغير الظروف بشكل كبير، لا بد من التركيز على ضرورة تعاون روسيا ودول آسيا الوسطى للتكيف مع الظروف المعاصرة، وإيجاد مكانتها في النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وخلق بيئة تنموية جديدة ضمن الفضاء الأوراسي المشترك.يتضمن برنامج المؤتمر حفل افتتاح، وأربع جلسات موضوعية، وحلقة نقاش مفتوحة. خلال الجلسات، سيناقش الخبراء المواضيع التالية:خبراء "فالداي": عدم الاستقرار العالمي يهدد تماسك الدول.. والحفاظ على الانسجام الاجتماعي بالغ الأهمية

