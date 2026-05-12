موسكو: وقف العملية العسكرية مرهون بقرار من كييف
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة، إذا اتخذت كييف القرار المناسب، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "معروفة جيدًا في كييف".
10:13 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 12.05.2026)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة، إذا اتخذت كييف القرار المناسب، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "معروفة جيدًا في كييف".
وأوضح بيسكوف أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض حول أوكرانيا، معتبرًا أن مثل هذا اللقاء لا يكون ذا معنى إلا إذا تم استكمال المسار التفاوضي بالكامل. وفي الوقت نفسه، ذكر بتصريحات بوتين التي أكد فيها استعداده للقاء زيلينسكي في أي وقت، سواء في موسكو أو في أي مكان آخر.
كما أكد بيسكوف أن روسيا تبقى منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية، وترحب بجهود الوساطة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك عملًا قد تم بالفعل ضمن إطار تفاوضي ثلاثي، وأن موسكو مستعدة لمواصلة هذا المسار.
وأضاف أن الرئيس الروسي كان قد أشار مؤخرًا إلى أن تطورات الوضع تتجه نحو نهايته، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مستقبلية للصراع.