https://sarabic.ae/20260512/موسكو-وقف-العملية-العسكرية-مرهون-بقرار-من-كييف-1113345549.html

موسكو: وقف العملية العسكرية مرهون بقرار من كييف

موسكو: وقف العملية العسكرية مرهون بقرار من كييف

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة، إذا اتخذت كييف القرار المناسب، مشيرًا إلى... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T10:13+0000

2026-05-12T10:13+0000

2026-05-12T10:23+0000

مجتمع

موسكو

كييف

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وأوضح بيسكوف أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض حول أوكرانيا، معتبرًا أن مثل هذا اللقاء لا يكون ذا معنى إلا إذا تم استكمال المسار التفاوضي بالكامل. وفي الوقت نفسه، ذكر بتصريحات بوتين التي أكد فيها استعداده للقاء زيلينسكي في أي وقت، سواء في موسكو أو في أي مكان آخر.كما أكد بيسكوف أن روسيا تبقى منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية، وترحب بجهود الوساطة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك عملًا قد تم بالفعل ضمن إطار تفاوضي ثلاثي، وأن موسكو مستعدة لمواصلة هذا المسار.وأضاف أن الرئيس الروسي كان قد أشار مؤخرًا إلى أن تطورات الوضع تتجه نحو نهايته، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مستقبلية للصراع.

https://sarabic.ae/20260512/موسكو-الغرب-يرفض-خسارة-هيمنته-ويغذي-بؤر-الصراع-عالميا-1113341503.html

موسكو

كييف

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

موسكو, كييف, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن