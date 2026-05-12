موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تستفز زيادة احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تترافق مع اضطرابات كبيرة وإمكانات متزايدة للصراع، وهذه الإمكانات للصراع يتم استفزازها في كل مكان من قبل الدول التي تنتمي إلى الحضارة الغربية".وأضاف: "اليوم، يواصل الغرب محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة (آسيا الوسطى) لتناسب احتياجاته الخاصة، وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية، والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها".ومن جهته، أشارألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب لا يحب علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى، ويمارس ضغوطاً على دول المنطقة. ووفقاً له، فإنهم يحاولون أحياناً فصل روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل مباشر، وأحيانا لا، ولكن بشكل مقصود تماماً.يُعدّ نادي "فالداي" الدولي للحوار منصة رائدة للخبراء والتحليل (تأسس عام 2004)، حيث يعقد اجتماعات سنوية ومؤتمرات موضوعية تضم سياسيين وخبراء وقادة رأي. وينصبّ تركيزه الأساسي على مناقشة القضايا الراهنة في الأمن الدولي والسياسة العالمية والاقتصاد.وعقد مؤتمر "فالداي" لهذا العام تحت عنوان "روسيا وآسيا الوسطى: الإبحار في النظام العالمي الجديد"، بمشاركة ممثلين عن روسيا ودول آسيا الوسطى والهند والصين ومنغوليا.

