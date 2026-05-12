https://sarabic.ae/20260512/موسكو-الغرب-يرفض-خسارة-هيمنته-ويغذي-بؤر-الصراع-عالميا-1113341503.html
موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا
موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تستفز زيادة احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T07:18+0000
2026-05-12T07:18+0000
2026-05-12T07:28+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تترافق مع اضطرابات كبيرة وإمكانات متزايدة للصراع، وهذه الإمكانات للصراع يتم استفزازها في كل مكان من قبل الدول التي تنتمي إلى الحضارة الغربية".وأضاف: "اليوم، يواصل الغرب محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة (آسيا الوسطى) لتناسب احتياجاته الخاصة، وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية، والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها".ومن جهته، أشارألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب لا يحب علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى، ويمارس ضغوطاً على دول المنطقة. ووفقاً له، فإنهم يحاولون أحياناً فصل روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل مباشر، وأحيانا لا، ولكن بشكل مقصود تماماً.يُعدّ نادي "فالداي" الدولي للحوار منصة رائدة للخبراء والتحليل (تأسس عام 2004)، حيث يعقد اجتماعات سنوية ومؤتمرات موضوعية تضم سياسيين وخبراء وقادة رأي. وينصبّ تركيزه الأساسي على مناقشة القضايا الراهنة في الأمن الدولي والسياسة العالمية والاقتصاد.وعقد مؤتمر "فالداي" لهذا العام تحت عنوان "روسيا وآسيا الوسطى: الإبحار في النظام العالمي الجديد"، بمشاركة ممثلين عن روسيا ودول آسيا الوسطى والهند والصين ومنغوليا.
https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-الإعلام-الغربي-متردد-في-فتح-أعينه-على-حالات-الفساد-الموثقة-في-أوكرانيا-1113305566.html
https://sarabic.ae/20260325/موسكو-دول-جنوب-شرق-آسيا-تطلب-من-روسيا-الحصول-على-إمدادات-الطاقة-1111908650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا
07:18 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 07:28 GMT 12.05.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تستفز زيادة احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب لأنها غير مستعدة لقبول فقدان نفوذها.
وقال غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تترافق مع اضطرابات كبيرة وإمكانات متزايدة للصراع، وهذه الإمكانات للصراع يتم استفزازها في كل مكان من قبل الدول التي تنتمي إلى الحضارة الغربية".
وأوضح الدبلوماسي أن الغرب لا يريد أن يتقبل خسارة موقعه المهيمن السابق.
وأضاف: "اليوم، يواصل الغرب محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة (آسيا الوسطى) لتناسب احتياجاته الخاصة، وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية، والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها".
وتابع: "يسعى إلى تحويل دول آسيا الوسطى إلى منطلق لخلق تهديدات لأمن روسيا".
ومن جهته، أشارألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب لا يحب علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى، ويمارس ضغوطاً على دول المنطقة.
وقال: "لسنا ضد تعاون آسيا الوسطى مع التكتلات التكاملية الأخرى، لكن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، ينزلق أمام أعيننا إلى وضع لاعب عدواني وعنيد، يزداد عدائية تجاه كل من روسيا والدول التي تطور تعاونًا متبادل المنفعة معها".
ووفقاً له، فإنهم يحاولون أحياناً فصل روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل مباشر، وأحيانا لا، ولكن بشكل مقصود تماماً.
يُعدّ نادي "فالداي" الدولي للحوار منصة رائدة للخبراء والتحليل (تأسس عام 2004)، حيث يعقد اجتماعات سنوية ومؤتمرات موضوعية تضم سياسيين وخبراء وقادة رأي. وينصبّ تركيزه الأساسي على مناقشة القضايا الراهنة في الأمن الدولي والسياسة العالمية والاقتصاد.
وعقد مؤتمر "فالداي" لهذا العام تحت عنوان "روسيا وآسيا الوسطى: الإبحار في النظام العالمي الجديد"، بمشاركة ممثلين عن روسيا ودول آسيا الوسطى والهند والصين ومنغوليا.