موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: الغرب يرفض خسارة هيمنته ويغذي بؤر الصراع عالميا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تستفز زيادة احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تترافق مع اضطرابات كبيرة وإمكانات متزايدة للصراع، وهذه الإمكانات للصراع يتم استفزازها في كل مكان من قبل الدول التي تنتمي إلى الحضارة الغربية".وأضاف: "اليوم، يواصل الغرب محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة (آسيا الوسطى) لتناسب احتياجاته الخاصة، وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية، والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها".ومن جهته، أشارألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب لا يحب علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى، ويمارس ضغوطاً على دول المنطقة. ووفقاً له، فإنهم يحاولون أحياناً فصل روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل مباشر، وأحيانا لا، ولكن بشكل مقصود تماماً.يُعدّ نادي "فالداي" الدولي للحوار منصة رائدة للخبراء والتحليل (تأسس عام 2004)، حيث يعقد اجتماعات سنوية ومؤتمرات موضوعية تضم سياسيين وخبراء وقادة رأي. وينصبّ تركيزه الأساسي على مناقشة القضايا الراهنة في الأمن الدولي والسياسة العالمية والاقتصاد.وعقد مؤتمر "فالداي" لهذا العام تحت عنوان "روسيا وآسيا الوسطى: الإبحار في النظام العالمي الجديد"، بمشاركة ممثلين عن روسيا ودول آسيا الوسطى والهند والصين ومنغوليا.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تستفز زيادة احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب لأنها غير مستعدة لقبول فقدان نفوذها.
وقال غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد تترافق مع اضطرابات كبيرة وإمكانات متزايدة للصراع، وهذه الإمكانات للصراع يتم استفزازها في كل مكان من قبل الدول التي تنتمي إلى الحضارة الغربية".

وأوضح الدبلوماسي أن الغرب لا يريد أن يتقبل خسارة موقعه المهيمن السابق.

وأضاف: "اليوم، يواصل الغرب محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة (آسيا الوسطى) لتناسب احتياجاته الخاصة، وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية، والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها".

وتابع: "يسعى إلى تحويل دول آسيا الوسطى إلى منطلق لخلق تهديدات لأمن روسيا".

دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
10 مايو, 17:07 GMT
ومن جهته، أشارألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب لا يحب علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى، ويمارس ضغوطاً على دول المنطقة.

وقال: "لسنا ضد تعاون آسيا الوسطى مع التكتلات التكاملية الأخرى، لكن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، ينزلق أمام أعيننا إلى وضع لاعب عدواني وعنيد، يزداد عدائية تجاه كل من روسيا والدول التي تطور تعاونًا متبادل المنفعة معها".

ووفقاً له، فإنهم يحاولون أحياناً فصل روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل مباشر، وأحيانا لا، ولكن بشكل مقصود تماماً.
موسكو: دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا الحصول على إمدادات الطاقة
موسكو: دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا الحصول على إمدادات الطاقة
25 مارس, 10:58 GMT
يُعدّ نادي "فالداي" الدولي للحوار منصة رائدة للخبراء والتحليل (تأسس عام 2004)، حيث يعقد اجتماعات سنوية ومؤتمرات موضوعية تضم سياسيين وخبراء وقادة رأي. وينصبّ تركيزه الأساسي على مناقشة القضايا الراهنة في الأمن الدولي والسياسة العالمية والاقتصاد.
وعقد مؤتمر "فالداي" لهذا العام تحت عنوان "روسيا وآسيا الوسطى: الإبحار في النظام العالمي الجديد"، بمشاركة ممثلين عن روسيا ودول آسيا الوسطى والهند والصين ومنغوليا.
