محمد ياسين... رحلة نزوح جديدة بعد عام من العودة إلى حولا اللبنانية

سبوتنيك عربي

في خيمة على الواجهة البحرية لبيروت، يعيش محمد ياسين، النازح من بلدة حولا الحدودية، بعيدًا عن عائلته التي نزحت إلى إحدى مناطق الجبل، بعدما خسر منزله ومتجره مع... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T16:14+0000

ياسين، الذي أمضى سنوات طويلة في السفر والعمل خارج لبنان، عاد عام 2023، إلى بلدته حولا رغم الحرب، وبعد وقف إطلاق النار عام 2024، عاد مجددا إلى البلدة، وعمل على ترميم منزله المؤلف من ثلاثة طوابق، كما أعاد افتتاح متجره الصغير، محاولا الاستقرار من جديد بعد سنوات الاغتراب.ويروي ياسين تفاصيل ليلة النزوح الأخيرة: "عدت إلى حولا وافتتحت متجرا هناك، وعشت في البلدة لأكثر من عام بعد الهدنة، شعرنا أننا سنستقر أخيرا ولن نغادر مجددا. جهزت مبلغا من المال ووضعته في المنزل، كما جهزت المتجر بالبضائع، عند الساعة الثالثة والنصف فجرا تلقينا تحذيرا بضرورة الإخلاء، تواصلت مع الجيش، لكنهم قالوا لي إنه لا مجال للبقاء ويجب المغادرة فورا".وأردف: "خرجنا على عجل ولم نأخذ معنا سوى الثياب التي كنا نرتديها، ولم أكن أتصور أن المنزل سيستهدف أو أننا لن نعود إليه، وبعد ربع ساعة فقط، اتصل بي أحد الضباط ليبلغني بأن المنزل قد استهدف".ومنذ ذلك اليوم، تنقلت العائلة بين منازل الأقارب وأماكن إقامة مؤقتة، قبل أن تستقر عائلته في إحدى مناطق الجبل، فيما بقي ياسين على الواجهة البحرية لبيروت، حيث أمضى أياما ينام داخل سيارته قبل أن يقيم في خيمة قرب البحر.ويقول: "تنقلنا لأيام طويلة بين مكان وآخر. بعض أصحاب المنازل طلبوا إيجارات مرتفعة، ولم يكن ذلك ممكنا بالنسبة إلينا، جمعنا ما استطعنا من المال، لكنني بقيت هنا، أمضيت نحو أربعة أيام أنام داخل السيارة وحدي، أما الخيمة، فهي بالكاد تتسع لشخص واحد، فكيف يمكن أن يعيش فيها أكثر من شخص".أما عن أكثر ما يتمناه ياسين اليوم، يعرب عن أمله في العودة إلى بلدته مهما كانت الظروف، ويقول: "إذا قيل لي الليلة إن بإمكاني العودة إلى حولا، فسأعود فورا".

عبد القادر الباي

