أول لقاء كوبي أمريكي بعد تهديد ترامب بغزو هافانا

14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T22:05+0000

وقالت السلطات الكوبية، إن "موافقتها على زيارة راتكليف جاءت بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة"، موضحة أن الاجتماع عُقد يوم الخميس في سياق اتسم بتعقيدات العلاقات الثنائية، بهدف الإسهام في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.وأضافت الحكومة الكوبية، أن "المباحثات تناولت الضغوط الاقتصادية والتجارية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد كوبا، إلى جانب ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي".وأكد الجانب الكوبي، بحسب البيان، أن "المعلومات التي تم تقديمها خلال الاجتماع أظهرت أن كوبا لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي"، مشدداً على أنه "لا توجد أي مبررات مشروعة لإدراج كوبا على قائمة الدول التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا، على أنه لا يوجد حل عسكري للوضع المحيط بكوبا، وسط تهديدات أمريكية ضد الجزيرة.وأدلى غوتيريش بتصريح في مؤتمر صحفي قال فيه: "نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للوضع حول كوبا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو الماضي، عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم. ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".بدورها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في طلعات جمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية قبالة سواحل كوبا منذ شباط/فبراير الماضي.وسبق أن صرح ترامب، في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا سوى "التدخل العسكري".من جهته، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن الشعب الكوبي لن يستسلم لتهديدات واشنطن غير المسبوقة "بالعدوان" على بلده، قائلًا: "يرفع رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق، لن يجد أي معتدٍ، مهما بلغت قوته، الاستسلام في كوبا. بل سيواجه شعبًا مصممًا على الدفاع عن السيادة والاستقلال في كل شبر من أراضيه الوطنية".ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.

