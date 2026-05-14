أول لقاء كوبي أمريكي بعد تهديد ترامب بغزو هافانا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أول لقاء كوبي أمريكي بعد تهديد ترامب بغزو هافانا
سبوتنيك عربي
أول لقاء كوبي أمريكي بعد تهديد ترامب بغزو هافانا

22:05 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 22:06 GMT 14.05.2026)
أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الجمعه، عن "عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، حيث التقى وزير الداخلية الكوبي بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف في العاصمة الكوبية هافانا.
وقالت السلطات الكوبية، إن "موافقتها على زيارة راتكليف جاءت بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة"، موضحة أن الاجتماع عُقد يوم الخميس في سياق اتسم بتعقيدات العلاقات الثنائية، بهدف الإسهام في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.
وأضافت الحكومة الكوبية، أن "المباحثات تناولت الضغوط الاقتصادية والتجارية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد كوبا، إلى جانب ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي".
وأكد الجانب الكوبي، بحسب البيان، أن "المعلومات التي تم تقديمها خلال الاجتماع أظهرت أن كوبا لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي"، مشدداً على أنه "لا توجد أي مبررات مشروعة لإدراج كوبا على قائمة الدول التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا، على أنه لا يوجد حل عسكري للوضع المحيط بكوبا، وسط تهديدات أمريكية ضد الجزيرة.
وأدلى غوتيريش بتصريح في مؤتمر صحفي قال فيه: "نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للوضع حول كوبا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أيار/ مايو الماضي، عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.
وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم. ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".
بدورها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في طلعات جمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية قبالة سواحل كوبا منذ شباط/فبراير الماضي.
وسبق أن صرح ترامب، في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا سوى "التدخل العسكري".
من جهته، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن الشعب الكوبي لن يستسلم لتهديدات واشنطن غير المسبوقة "بالعدوان" على بلده، قائلًا: "يرفع رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق، لن يجد أي معتدٍ، مهما بلغت قوته، الاستسلام في كوبا. بل سيواجه شعبًا مصممًا على الدفاع عن السيادة والاستقلال في كل شبر من أراضيه الوطنية".
وأضاف دياز كانيل: "يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ ذلك، وأن يقرر مع شعب الولايات المتحدة ما إذا كان سيسمح بمثل هذا العمل الإجرامي الجسيم لتلبية مصالح مجموعة صغيرة لكنها ثرية وذات نفوذ، مدفوعة برغبات في الانتقام والهيمنة".
ووقّع ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المُصدِّرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي. في المقابل، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق الاقتصاد الكوبي وجعل الظروف المعيشية لا تُطاق لشعبها.
