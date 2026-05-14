برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس... والنيجر تغلق 9 منافذ إعلامية فرنسية

سبوتنيك عربي

ألغت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا تصويتا برلمانيا كان قد رفض تقريرا خلص إلى وجود أدلة موثوقة على ارتكاب الرئيس سيريل رامافوزا مخالفات مرتبطة بفضيحة... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وتستند عملية العزل إلى إعادة التحقيق في اتهامات تعود لأربع سنوات مضت، تتعلق بارتكاب الرئيس سيريل رامافوزا سوء سلوك في قضية إخفاء واقعة سرقة أكثر من نصف مليون دولار نقدا، كانت مخبأة داخل أريكة في مزرعته لصيد الحيوانات البرية.البرلمان أعلن بدء تشكيل اللجنة في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا، قضى ببطلان تصويت برلماني جرى عام 2022، كان قد عرقل آنذاك بدء إجراءات العزل ضد رامافوزا، واصفةً ذلك التصويت بأنه غير دستوري.في المقابل، نفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن الأموال المضبوطة تعود إلى عائدات بيع جاموس من مزرعته، وأوضح أنه أبلغ رئيس جهاز الأمن لديه بواقعة السرقة.وأضافت توفيق، في تصريحات لبرنامج "نبض أفريقيا" عبر "راديو سبوتنيك"، أن القضية بدأت عندما تم الإعلان عن سرقة مبلغ كبير من مزرعة الرئيس، حيث أشير حينها إلى أن الأموال المسروقة تجاوزت 4 ملايين دولار، مع اتهامات لرامافوزا بإخفاء تلك الأموال عن السلطات الضريبية والجهات الرسمية.النيجر تغلق 9 منافذ إعلامية فرنسية لتهديد النظام العام والوحدة الوطنيةأعلن المرصد الوطني للاتصالات في النيجر، وهو الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام، في بيان، تعليق عمل 9 نوافذ إعلامية فرنسية، هي: "فرانس 24" و"تي في 5 موند" و"تي إف 1 إنفو"، وإذاعة "فرنسا الدولية"، إلى جانب وكالة الصحافة الفرنسية، ومجلة "جون أفريك"، وموقع "ميديا بارت"، و"فرانس أفريك ميديا"، و"إل إس آي أفريكا".وأوضح المرصد أن القرار "فوري"، ويسري على "الباقات الفضائية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة" الخاصة بهذه المؤسسات.وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها "تدين إستراتيجية منسقة داخل تحالف دول الساحل لقمع حرية الصحافة، وتطالب بالعودة الفورية عن هذا القرار التعسفي"، في إشارة إلى التكتل الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتقوده مجالس عسكرية.وأوضح الأنصاري أن مواجهة الإعلام الأجنبي لا تكون بالقمع، وإنما بالمنافسة عبر إعلام وطني مهني قادر على تفنيد السرديات المغلوطة وكشف الدعاية الموجهة لزعزعة الاستقرار.مصير ناقلة النفط الإماراتية المختطفة قرب السواحل الصومالية وعلى متنها طاقم بحارة مصريكشف مصدر بوزارة الخارجية عن تطورات حادث اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل الصومال، مؤكدًا أن البحارة المصريين الثمانية المتواجدين على متن السفينة حالتهم الصحية جيدة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أوضاعهم الصحية.وأضاف المصدر أن البحارة المصريين يتواصلون مع ذويهم بمصر بشكل طبيعي. وكانت ناقلة النفط الإماراتية “M/T EUREKA” قد تعرضت للاختطاف خلال رحلتها البحرية قبالة السواحل الجنوبية لليمن، وعلى متنها 12 فردا، بينهم 8 بحارة مصريين و4 هنود.وأوضح المصدر ذاته أن مفاوضات الإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة المختطفة دائرة بين الشركة المالكة للسفينة والقراصنة الخاطفين. وأعلنت السلطات اليمنية تعرض السفينة للاختطاف بواسطة مسلحين، يُعتقد أنهم قراصنة صوماليون، قاموا بتحويل مسارها باتجاه المياه الصومالية. وأظهرت بيانات الملاحة لاحقا أن السفينة استقرت قرب منطقة “بندر بيلا” شرق الصومال، مع انخفاض حركتها إلى مستويات شبه متوقفة.وأشار داود في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أنه منذ أسبوعين احتُجزت ناقلة نفط إماراتية، وقبلها احتُجزت سفينتا صيد، ولم يسلط الضوء على تلك الناقلتين، مضيفًا أن خاطفي السفينة الأخيرة ذهبوا بالمخطوفين والسفينة إلى إقليم بورتولاند المتمتع بالحكم الذاتي، أي أنه خارج سيطرة الدولة الصومالية إلى حد كبير.للمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعوا "نبض أفريقيا"...

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

