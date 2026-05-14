https://sarabic.ae/20260514/بعد-تصريحات-ملادينوف-ما-فرص-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1113423675.html

بعد تصريحات ملادينوف.. ما فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

بعد تصريحات ملادينوف.. ما فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

سبوتنيك عربي

في ظل زيادة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، تحدث الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، عن أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة للمرحلة... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T18:15+0000

2026-05-14T18:15+0000

2026-05-14T18:15+0000

قطاع غزة

نيكولاي ملادينوف

أخبار فلسطين اليوم

دونالد ترامب

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104346/76/1043467657_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_8d1a29c1deaa21be3e2449b21ce13f40.jpg

وقال إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصص 17 مليار دولار على مدى 10 أعوام لإعادة إعمار القطاع، لا سيما وأنه يحتاج إلى 70 مليار دولار، وطالب "من يسيطرون على قطاع غزة حاليًا بالتنحي عن مناصبهم".وقال مراقبون إن خطة ترامب لا تزال تراوح مكانها، ولا يمكن الحديث عن انتقال المرحلة الثانية دون انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والتوصل لحل بالنسبة لحركة حماس.مبدأ المعاملة بالمثلقال ثائر أبو عطيوي، مدير "مركز العرب للأبحاث والدراسات" في فلسطين، إن الرئيس التنفيذي لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف وجه دعوة واضحة للقيادة السياسية التي تحكم قطاع غزة بضرورة التنحي عن الحكم والانسحاب من المشهد العام، تمهيدا لتشكيل لجنة وطنية من التكنوقراط المستقلين لبدء مهامها فعليا على أرض الواقع.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كشف ملادينوف عن وجود خارطة طريق لإنهاء الحرب وتنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية عبر مقترح يضم 15 بندا، يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل والتحقق المتبادل لتعويض انعدام الثقة، حيث ترتبط كل خطوة إجرائية من جانب حماس أو إسرائيل بخطوة مقابلة من الطرف الآخر لضمان المصداقية.وأضاف مدير "مركز العرب" أن الرؤية المطروحة تتضمن برنامجا للشراء الطوعي لأسلحة الفصائل مقابل عفو مشروط لمن يوافق على التسليم للإدارة الجديدة، مع منح خيار الممر الآمن للقادة السياسيين والعسكريين الراغبين في مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة، موضحا أن الهدف النهائي هو إيجاد أفق سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وتوحيد غزة والضفة تحت مظلة سياسية واحدة.وذكر أبو عطيوي أن ملادينوف أكد أن مجلس السلام لا يطالب حماس بالاختفاء التام، بل يمكنها المشاركة في العملية الانتخابية القادمة شريطة التخلي عن حكم القطاع والعمل المسلح، مبينا أن حماس من جانبها أبدت تعاملا إيجابيا مع المقترحات للوصول لتفاهمات عادلة تلزم الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى والانسحاب الكامل.وأشار إلى أن ملادينوف حذر من أن الوضع الراهن بعيد عن المثالية رغم صمود وقف إطلاق النار، تزامنا مع إبلاغ الإدارة الأمريكية لإسرائيل بعدم رغبتها في عودة العمليات العسكرية، مؤكدا أن الأيام القادمة قد تشهد وصول وفد من حماس للقاهرة لدراسة المقترح ضمن جهود مصرية مكثفة لكسر جمود المفاوضات، وإبعاد غزة عن شبح عودة الحرب.استهلاك إعلاميمن جانبه قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من المخطط المطروح لقطاع غزة يفتقر إلى الواقعية في ظل غياب أي انسحاب عسكري إسرائيلي من داخل القطاع، معتبرا أن استمرار السيطرة الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية ومعدات رفع الأنقاض يجهض أي فرص لنجاح هذه المرحلة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الانتقالية المفترضة برئاسة الدكتور علي شعث لن تتمكن من العمل بسهولة أو ممارسة مهامها في الإغاثة وإعادة التوطين والإعمار بينما تحتل إسرائيل نحو 60% من مساحة القطاع وتتحكم بشكل كامل في المعابر، موضحا أن التواجد الإسرائيلي الميداني يتمدد ويفرض واقعا عسكريا يتناقض تماما مع فكرة تسليم السلطة لحكومة مدنية.وأوضح غباشي أن أي حديث عن مراحل ثانية أو ثالثة لا يتضمن آليات واضحة لتحجيم الاحتلال ومنعه من القيام بعمليات عسكرية، أو ينص صراحة على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يظل مجرد حديث إعلامي يفتقد للجدية، مشددا على أن غياب التنسيق الحقيقي بين الحكومة المقترحة والواقع الميداني يجعل من تنفيذ هذه الرؤية أمرًا مستحيلاً في الوقت الراهن.وأكد ملادينوف أن وقف إطلاق النار في القطاع لا يزال قائما، لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"، في ظل استمرار التحديات الميدانية والإنسانية.وبشأن حركة "حماس"، أوضح منسق "مجلس السلام" أنه لم يُطلب منها "حلّ نفسها كحركة سياسية"، إلا أنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية في القطاع.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260328/خطة-ملادينوف-لإنهاء-الحرب-في-غزة-ما-إمكانية-تطبيقها-وقبولها-إسرائيليا-وفلسطينيا-1112049140.html

https://sarabic.ae/20260420/ملادينوف-متفائل-بإمكانية-التوصل-لاتفاق-بشأن-خطة-نزع-سلاح-حماس-1112728469.html

https://sarabic.ae/20260109/بعد-لقائه-بنتنياهو-ملادينوف-يتوجه-إلى-رام-الله-لتنسيق-خطة-ترامب-لقطاع-غزة-1109049829.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

قطاع غزة, نيكولاي ملادينوف, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, تقارير سبوتنيك