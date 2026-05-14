تيتيه ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يبحثان التطورات السياسية والأمنية وملف الجنوب الليبي
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، اليوم الخميس، آخر التطورات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مع التركيز على أوضاع منطقة الجنوب وفزان.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
، استعرضت تيتيه خلال اللقاء جهود البعثة لتيسير عملية سياسية شاملة تضم مختلف مناطق البلاد، بهدف الوصول إلى نظام حكم أكثر شمولًا واستقرارًا.
كما أطلعت الزادمة على الخطوات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق السياسية
، بما في ذلك الاجتماعات التي يسّرتها البعثة في روما وتونس لاستكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتناولت الممثلة الأممية أهداف الحوار المُهيكل ومساراته الأربعة المتعلقة بالحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، معربةً عن تفاؤلها بإمكانية أن تسهم توصيات الحوار في الاستجابة لمخاوف الليبيين وتلبية تطلعاتهم التنموية.
من جانبه، قدّم الزادمة رؤية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما في الجنوب الليبي، مؤكدًا أهمية ضمان الشمول في أي مسار سياسي أو تنموي ترعاه الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.