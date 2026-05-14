تيتيه ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يبحثان التطورات السياسية والأمنية وملف الجنوب الليبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تيتيه ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يبحثان التطورات السياسية والأمنية وملف الجنوب الليبي
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، اليوم الخميس، آخر التطورات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استعرضت تيتيه خلال اللقاء جهود البعثة لتيسير عملية سياسية شاملة تضم مختلف مناطق البلاد، بهدف الوصول إلى نظام حكم أكثر شمولًا واستقرارًا. كما أطلعت الزادمة على الخطوات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الاجتماعات التي يسّرتها البعثة في روما وتونس لاستكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.من جانبه، قدّم الزادمة رؤية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما في الجنوب الليبي، مؤكدًا أهمية ضمان الشمول في أي مسار سياسي أو تنموي ترعاه الأمم المتحدة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
20:40 GMT 14.05.2026
© Photo / صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة مايو 2026
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سالم الزادمة، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مع التركيز على أوضاع منطقة الجنوب وفزان.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استعرضت تيتيه خلال اللقاء جهود البعثة لتيسير عملية سياسية شاملة تضم مختلف مناطق البلاد، بهدف الوصول إلى نظام حكم أكثر شمولًا واستقرارًا.
كما أطلعت الزادمة على الخطوات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الاجتماعات التي يسّرتها البعثة في روما وتونس لاستكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتناولت الممثلة الأممية أهداف الحوار المُهيكل ومساراته الأربعة المتعلقة بالحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، معربةً عن تفاؤلها بإمكانية أن تسهم توصيات الحوار في الاستجابة لمخاوف الليبيين وتلبية تطلعاتهم التنموية.

من جانبه، قدّم الزادمة رؤية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما في الجنوب الليبي، مؤكدًا أهمية ضمان الشمول في أي مسار سياسي أو تنموي ترعاه الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
