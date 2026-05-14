https://sarabic.ae/20260514/صندوق-النقد-بعثة-مراجعة-في-مصر-تفتح-الباب-أمام-صرف-16-مليار-دولار-1113419424.html

صندوق النقد: بعثة مراجعة في مصر تفتح الباب أمام صرف 1.6 مليار دولار

صندوق النقد: بعثة مراجعة في مصر تفتح الباب أمام صرف 1.6 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن بعثة خبراء تتواجد حاليا في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T16:13+0000

2026-05-14T16:13+0000

2026-05-14T16:13+0000

اقتصاد

مصر

أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113418771_0:15:1940:1106_1920x0_80_0_0_c3aa8df0234d1ec27809a398dd8f3605.jpg

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، إنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن إجراء تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف القروض.وأشادت كوزاك بالسلطات المصرية لاتخاذها إجراءات سياسية حاسمة حدّت من الأثر الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك ضبط الضغوط المالية.وأضافت: "نتوقع أن يظل النمو قويا"، مشيرةً إلى أن موظفي صندوق النقد الدولي سيواصلون تقييم التطورات الاقتصادية خلال مهمتهم الحالية في القاهرة.وأكدت كوزاك أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع المدير العام للصندوق على هامش قمة "أفريقيا إلى الأمام"، التي عُقدت يومي 11 و12 مايو/ أيار الجاري في كينيا، كان مثمرا للغاية، موضحة أن المناقشات تناولت التداعيات العالمية للحرب في الشرق الأوسط، وسبل استمرار دعم صندوق النقد الدولي لجهود الإصلاح في مصر في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي المتزايدة.وتأتي المراجعة السابعة لبرنامج التعاون مع مصر، في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمرن للاستدامة، وذلك بعد موافقة الصندوق مطلع فبراير/ شباط الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار.ووفقًا لتقارير، بدأت البعثة أعمالها، يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، إذ عقدت اجتماعات مع البنك المركزي المصري، ثم مجلس الوزراء، وصولًا إلى وزارة المالية، ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والإصلاحات المتفق عليها.ويبلغ حجم برنامج التسهيل الممدد المخصص لمصر نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، فيما كان صندوق النقد قد أعلن نهاية مارس/ آذار الماضي جدول المراجعات السابعة والثامنة، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج الاستدامة، تمهيدا لصرف نحو 3.3 مليار دولار على دفعات خلال الفترة المقبلة.

https://sarabic.ae/20251222/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-المصري-يظهر-مؤشرات-على-نمو-قوي-1108475720.html

https://sarabic.ae/20250916/رئيس-الوزراء-المصري-يحسم-الجدل-مصر-لن-تدخل-في-برنامج-جديد-مع-صندوق-النقد-الدولي-1104911468.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي