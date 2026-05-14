صندوق النقد: بعثة مراجعة في مصر تفتح الباب أمام صرف 1.6 مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
صندوق النقد: بعثة مراجعة في مصر تفتح الباب أمام صرف 1.6 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن بعثة خبراء تتواجد حاليا في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن بعثة خبراء تتواجد حاليا في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، إنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن إجراء تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف القروض.
وأشادت كوزاك بالسلطات المصرية لاتخاذها إجراءات سياسية حاسمة حدّت من الأثر الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك ضبط الضغوط المالية.
وأضافت: "نتوقع أن يظل النمو قويا"، مشيرةً إلى أن موظفي صندوق النقد الدولي سيواصلون تقييم التطورات الاقتصادية خلال مهمتهم الحالية في القاهرة.
وأكدت كوزاك أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع المدير العام للصندوق على هامش قمة "أفريقيا إلى الأمام"، التي عُقدت يومي 11 و12 مايو/ أيار الجاري في كينيا، كان مثمرا للغاية، موضحة أن المناقشات تناولت التداعيات العالمية للحرب في الشرق الأوسط، وسبل استمرار دعم صندوق النقد الدولي لجهود الإصلاح في مصر في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي المتزايدة.
وتأتي المراجعة السابعة لبرنامج التعاون مع مصر، في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمرن للاستدامة، وذلك بعد موافقة الصندوق مطلع فبراير/ شباط الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار.
ووفقًا لتقارير، بدأت البعثة أعمالها، يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، إذ عقدت اجتماعات مع البنك المركزي المصري، ثم مجلس الوزراء، وصولًا إلى وزارة المالية، ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والإصلاحات المتفق عليها.
ويبلغ حجم برنامج التسهيل الممدد المخصص لمصر نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، فيما كان صندوق النقد قد أعلن نهاية مارس/ آذار الماضي جدول المراجعات السابعة والثامنة، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج الاستدامة، تمهيدا لصرف نحو 3.3 مليار دولار على دفعات خلال الفترة المقبلة.
