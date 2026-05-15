لافروف: موسكو ونيودلهي عازمتان على زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى الهند
بث مباشر
إيران تعلن إجراء الاختبار النهائي لـ3 أقمار صناعية
أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية حسن سالارية، عن "تسارع وتيرة تطوير البنى التحتية واستكمال الأقمار الصناعية الجديدة". 15.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية حسن سالارية، عن "تسارع وتيرة تطوير البنى التحتية واستكمال الأقمار الصناعية الجديدة".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن سالارية، وصفه صناعة الفضاء الإيرانية بأنها "صناعة محلية، قائمة على المعرفة، وتعتمد على تخصص الشباب والنخب الإيرانية".
وقال سالارية: "هذه الصناعة، بدعم من الحكومة الحالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت إنجازات قيّمة، وقد اكتسب مسار تطويرها تسارعًا مقبولًا".
وأشار رئيس وكالة الفضاء الإيرانية إلى "الركائز الأساسية لصناعة الفضاء في إيران"، مضيفًا إن "تصميم وبناء القمر الصناعي وحامل القمر، وقاعدة الإطلاق ومركز التحكم والعمليات الفضائية، والمحطة الأرضية لاستقبال البيانات الفضائية، بالإضافة إلى الرصد والمعالجة وخلق القيمة المضافة من البيانات، تشكل الركائز الـ6 الرئيسية لصناعة الفضاء في البلاد".
وأردف أن "5 من هذه القطاعات قيد التطوير تحت إدارة وتوجيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين يتم متابعة قطاع تصميم وبناء حامل القمر ضمن المجموعة الدفاعية للبلاد".

وتابع سالارية: "في السنوات الأخيرة، تم استكمال العديد من المشاريع في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية، وتطوير المحطات الأرضية، وإجراء عمليات الإطلاق التشغيلية، ومن بينها يمكن الإشارة إلى أقمار "تشمران"، النموذج الأول لـ"كوثر"، "هدهد"، "فخر"، "ناوك"، "ناهيد 2"، "ظفر 2"، "بايا"، والنموذج الثاني لـ"كوثر".

ومضى رئيس وكالة الفضاء الإيرانية: "خلال هذه الفترة أيضًا، تم استكمال النماذج المطوّرة من القمر "بارس 1"، والقمر "بارس 2"، والقمر الراداري "راد 1"، واختباراتها الآن تجري في مراحلها النهائية".
يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الـ14 من شهر سبتمبر/ أيلول 2025، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.
ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي "جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان"، بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران-1".

يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
