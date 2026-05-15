ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال
سبوتنيك عربي
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبكين استمرت يومين، طغى... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
23:37 GMT 15.05.2026
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبكين استمرت يومين، طغى عليها تحذير الأخير من أن إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظميين إلى "صراع".
وقال ترامب ن مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفًا: "لا نريد أن يقول أحد دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا".
وتابع: "أريد (من تايوان) أن تخفف من حدة التوترات. وأريد من الصين أن تخفف من حدة التوترات"، مشيرا ى أنه لم يوافق بعد على إمدادات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان، وإنه سيتخذ قراره لاحقًا.
وقال ترامب: "لم أوافق عليها بعد. سنرى ما سيحدث"، مضيفا أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير، ومدعيًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى خوض حروب".
والخميس، قال الرئيس الصيني، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تحثّ الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان "بأقصى درجات الحكمة"، مؤكدًا أن "استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان، أمران لا يجتمعان".
وقال إن "قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينية-الأميركية"، مضيفًا أنه "إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، يمكن أن تظل العلاقات بين البلدين (الصين والولايات المتحدة) مستقرة بشكل عام. أما إذا تم التعامل معها بشكل سيئ، فسوف يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع".
وأشار إلى أن "الصين والولايات المتحدة تعملان على بناء علاقات إستراتيجية مستقرة ضمن إطار جديد للعلاقات الثنائية"، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تمثل "مصلحة مشتركة".
وغادر ترامب الصين بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع شي، مشيرًا إلى أن الأخير عرض تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز خلال القمة التي جمعتهما.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
