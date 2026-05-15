رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال إيال زامير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال قيام الجيش الإسرائيلي بمناورة عسكرية مفاجئة على الحدود الشرقية.وقال الجنرال زامير: "نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة وتلزمنا بالبقاء مستعدين".وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر هو الحاجة إلى جاهزية عالية ومستمرة للهجوم المفاجئ، على حدودنا من مستوى الفصيلة وصولا إلى الأركان العامة".وتابع الجنرال إيال زامير: "هذا ما نتدرب عليه هنا اليوم، تدريب للتعامل مع هجوم إرهابي واسع النطاق مع سيناريوهات معقدة، ونحن في تحد كبير حيث تواجهنا في المقام الأول مهمة الدفاع عن الحدود وسكان المنطقة".وفي سياق متصل، يخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عقدت في أبريل الماضي.
سبوتنيك عربي
13:39 GMT 15.05.2026
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
صرح الجنرال إيال زامير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال قيام الجيش الإسرائيلي بمناورة عسكرية مفاجئة على الحدود الشرقية.
وقال الجنرال زامير: "نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة وتلزمنا بالبقاء مستعدين".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
بن غفير: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من أي ضغوط
09:54 GMT
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر هو الحاجة إلى جاهزية عالية ومستمرة للهجوم المفاجئ، على حدودنا من مستوى الفصيلة وصولا إلى الأركان العامة".
وتابع الجنرال إيال زامير: "هذا ما نتدرب عليه هنا اليوم، تدريب للتعامل مع هجوم إرهابي واسع النطاق مع سيناريوهات معقدة، ونحن في تحد كبير حيث تواجهنا في المقام الأول مهمة الدفاع عن الحدود وسكان المنطقة".
وفي سياق متصل، يخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عقدت في أبريل الماضي.
