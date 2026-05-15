رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال إيال زامير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات. 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T13:39+0000

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال قيام الجيش الإسرائيلي بمناورة عسكرية مفاجئة على الحدود الشرقية.وقال الجنرال زامير: "نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة وتلزمنا بالبقاء مستعدين".وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر هو الحاجة إلى جاهزية عالية ومستمرة للهجوم المفاجئ، على حدودنا من مستوى الفصيلة وصولا إلى الأركان العامة".وتابع الجنرال إيال زامير: "هذا ما نتدرب عليه هنا اليوم، تدريب للتعامل مع هجوم إرهابي واسع النطاق مع سيناريوهات معقدة، ونحن في تحد كبير حيث تواجهنا في المقام الأول مهمة الدفاع عن الحدود وسكان المنطقة".وفي سياق متصل، يخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عقدت في أبريل الماضي.

