كاتب وباحث سياسي: قمة بكين تعكس تحولا في موازين القوى العالمية
سبوتنيك عربي
تناول الكاتب والباحث السياسي، الدكتور ميشال شحادة، من أمريكا، القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن "الأجواء... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
حصري
العالم
20:20 GMT 15.05.2026
تناول الكاتب والباحث السياسي، الدكتور ميشال شحادة، من أمريكا، القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن "الأجواء العالمية والأوضاع الداخلية حددت مسار هذا اللقاء بين القوتين العظميين".
وأوضح شحادة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب ذهب إلى الصين مأزوما نتيجة الحرب الإيرانية، وعدم خضوع الصين للإملاءات الأمريكية، وفشله في فتح مضيق هرمز الذي يعد شريانا للاقتصاد العالمي"، وفي المقابل "الصين كانت تدرك أن زيارة ترامب في ظل هذا المشهد تهدف إلى طلب المساعدة في حل الأزمة، ما يعني أن الولايات المتحدة بدأت تعترف بمكانة الصين وقوتها، وأنها أصبحت لاعبا دوليا منافسا تحتاج إلى دوره في معالجة هذا الملف العالمي".
وأشار إلى أن "أمريكا دولة متراجعة تسعى إلى فرض الهيمنة واستعادة نفوذها والسيطرة على المضائق، في حين أن الصين قوة صاعدة تسعى إلى إعادة ترتيب العالم وتحقيق الاستقرار بالاعتماد على الاقتصاد، وأن معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، تريد تغيير النظام العالمي باتجاه السلام ووقف الحروب والفوضى".
وأضاف أنه "من الواضح أن الطرفين الأمريكي والصيني يحتاجان بعضهما بعضا، نظرا إلى المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما"، وأن "صعود الصين وتراجع أمريكا يفرضان قضايا معقدة على طاولة التفاوض"، وأن "اتخاذ موقف أمريكي واضح يعترف بأن تايوان جزء أساسي من الصين سيؤثر على مسار التقدم في الملفات الأخرى، رغم أن هذه القضية تبقى الورقة الأقوى التي تستخدمها واشنطن للضغط على بكين بشكل مباشر، إلى جانب الرسوم الجمركية والتبادل التجاري".

ولفت شحادة إلى أن "اللقاءات لا تهدف فقط الى حل الأزمات، بل تشكل امتدادا للصراع لتحقيق المكاسب"، وأن "الحرب بين أمريكا والصين ليست باردة بل ساخنة وتدور في ميادين متعددة"، وأن "واشنطن تعيش حالة رعب استراتيجي من الصين في ما خصّ التجارة العالمية، إلى جانب تقدمها على مستوى التكنولوجيا والتطور العسكري"، وأن "تورط الولايات المتحدة في الحروب يسهم في المقابل في تعزيز صعود الصين".
