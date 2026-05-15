نائب رئيس الوزراء الروسي: صراعات المنطقة تؤخر مشاريع الربط بين روسيا وباكستان
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، أن موسكو ترحب بمبادرة باكستان لضم ميناء غوادر إلى مشروع ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، مؤكدا أن التوترات... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، أن موسكو ترحب بمبادرة باكستان لضم ميناء غوادر إلى مشروع ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، مؤكدا أن التوترات والصراعات الإقليمية لا تزال تعرقل تنفيذ بعض المشاريع المشتركة.
وقال أوفيرتشوك لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي": "لقد ناقشنا مطولا إمكانية انضمام باكستان إلى ممر النقل الدولي "شمال -جنوب"، وبحثنا خيارات متعددة، من بينها إنشاء خط سكة حديد تربط بين روسيا وباكستان".
وتابع: "للأسف، فإن النزاعات التي اندلعت في المنطقة تعيق تنفيذ خططنا المشتركة، ومع ذلك، فإننا نعمل على ممر النقل بين "شمال -جنوب، ونواصل العمل عليه، بما في ذلك في إيران".
وأكمل: "لقد عاد خبراؤنا إلى هناك الآن بعد انتهاء المرحلة الساخنة من ذلك النزاع. ولذلك، نرحب بمثل هذه المبادرات من باكستان".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان
، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.