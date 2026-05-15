https://sarabic.ae/20260515/وزير-الثقافة-الليبي-لـسبوتنيك-قازان-فتحت-أبواب-تعاون-ثقافي-جديد-بين-ليبيا-وروسيا-1113448389.html

وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا

وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سالم مصطفى العالم، أن العلاقات الليبية الروسية تمتد إلى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بلاده... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T14:22+0000

2026-05-15T14:22+0000

2026-05-15T14:30+0000

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

منتدى قازان 2026

الأدب الروسي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113448114_3:0:915:513_1920x0_80_0_0_64c5e488a2aaa52c14b38e13d3f37f1f.jpg

وقال العالم في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، أجرينا لقاءات مع وزيرة الثقافة الروسية، إضافة إلى وزير الثقافة في جمهورية تتارستان، تناولنا خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات الفنون التشكيلية والسينما والمسرح"، مشيرًا إلى أن "زيارة المعرض جاءت ضمن البرنامج الرسمي للوفد الليبي".وتابع الوزير، متوجهًا بالتهنئة إلى جمهورية تتارستان ومدينة قازان، التي تحمل حاليًا صفة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، قائلًا:“نتمنى لقازان كل التوفيق في هذه المرحلة التي تحتضن فيها مختلف الثقافات ومظاهر التراث الإسلامي، فهي مدينة ذات طابع إسلامي جميل ومميز"، لافتًا إلى "تطلّع ليبيا لمزيد من الأنشطة المشتركة مستقبلًا، بما يعزز التقارب بين الشعبين".وأكد العالم أن "الدبلوماسية الثقافية أصبحت اليوم من أهم أدوات التقارب بين الشعوب"، وأضاف: "نحن نعوّل كثيرًا على الثقافة في بناء علاقات مهمة مع مختلف الدول".وعن طبيعة العلاقة الثقافية بين الشعبين، أوضح العالم أن "الأدباء والمثقفين الليبيين اطلعوا بشكل واسع على الأدب الروسي، بداية من ألكسندر بوشكين وصولًا إلى مكسيم غوركي، والرواية الروسية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي الليبي".وختم العالم حديثه بالإعراب عن أمله أن "يصل الأدب الليبي إلى القارئ الروسي بصورة أوسع"، مشيرًا إلى أن "الكاتب الليبي إبراهيم الكوني ترجمت أعماله إلى اللغة الروسية وتحظى بانتشار جيد داخل روسيا".

https://sarabic.ae/20260515/وزير-التربية-اليمني-لـسبوتنيك-روسيا-كانت-دائما-لجانبنا-ونتطلع-لتعزيز-التعاون-التعليمي-والأكاديمي-1113442087.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ليبيا اليوم, منتدى قازان 2026, الأدب الروسي, حصري