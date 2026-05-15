وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/وزير-الثقافة-الليبي-لـسبوتنيك-قازان-فتحت-أبواب-تعاون-ثقافي-جديد-بين-ليبيا-وروسيا-1113448389.html
وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا
وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سالم مصطفى العالم، أن العلاقات الليبية الروسية تمتد إلى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بلاده... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T14:22+0000
2026-05-15T14:30+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
منتدى قازان 2026
الأدب الروسي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113448114_3:0:915:513_1920x0_80_0_0_64c5e488a2aaa52c14b38e13d3f37f1f.jpg
وقال العالم في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، أجرينا لقاءات مع وزيرة الثقافة الروسية، إضافة إلى وزير الثقافة في جمهورية تتارستان، تناولنا خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات الفنون التشكيلية والسينما والمسرح"، مشيرًا إلى أن "زيارة المعرض جاءت ضمن البرنامج الرسمي للوفد الليبي".وتابع الوزير، متوجهًا بالتهنئة إلى جمهورية تتارستان ومدينة قازان، التي تحمل حاليًا صفة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، قائلًا:“نتمنى لقازان كل التوفيق في هذه المرحلة التي تحتضن فيها مختلف الثقافات ومظاهر التراث الإسلامي، فهي مدينة ذات طابع إسلامي جميل ومميز"، لافتًا إلى "تطلّع ليبيا لمزيد من الأنشطة المشتركة مستقبلًا، بما يعزز التقارب بين الشعبين".وأكد العالم أن "الدبلوماسية الثقافية أصبحت اليوم من أهم أدوات التقارب بين الشعوب"، وأضاف: "نحن نعوّل كثيرًا على الثقافة في بناء علاقات مهمة مع مختلف الدول".وعن طبيعة العلاقة الثقافية بين الشعبين، أوضح العالم أن "الأدباء والمثقفين الليبيين اطلعوا بشكل واسع على الأدب الروسي، بداية من ألكسندر بوشكين وصولًا إلى مكسيم غوركي، والرواية الروسية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي الليبي".وختم العالم حديثه بالإعراب عن أمله أن "يصل الأدب الليبي إلى القارئ الروسي بصورة أوسع"، مشيرًا إلى أن "الكاتب الليبي إبراهيم الكوني ترجمت أعماله إلى اللغة الروسية وتحظى بانتشار جيد داخل روسيا".
https://sarabic.ae/20260515/وزير-التربية-اليمني-لـسبوتنيك-روسيا-كانت-دائما-لجانبنا-ونتطلع-لتعزيز-التعاون-التعليمي-والأكاديمي-1113442087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113448114_123:0:807:513_1920x0_80_0_0_31035b9dc6c6c4efff0c19dffe798087.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ليبيا اليوم, منتدى قازان 2026, الأدب الروسي, حصري
روسيا, أخبار ليبيا اليوم, منتدى قازان 2026, الأدب الروسي, حصري

وزير الثقافة الليبي لـ"سبوتنيك": قازان فتحت أبواب تعاون ثقافي جديد بين ليبيا وروسيا

14:22 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 14:30 GMT 15.05.2026)
© Sputnikوزير الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سالم مصطفى العالم
وزير الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سالم مصطفى العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سالم مصطفى العالم، أن العلاقات الليبية الروسية تمتد إلى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة إحياء هذه العلاقات، خصوصا في المجال الثقافي، بشكل أوسع وأكثر فاعلية.

وقال العالم في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، أجرينا لقاءات مع وزيرة الثقافة الروسية، إضافة إلى وزير الثقافة في جمهورية تتارستان، تناولنا خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات الفنون التشكيلية والسينما والمسرح"، مشيرًا إلى أن "زيارة المعرض جاءت ضمن البرنامج الرسمي للوفد الليبي".
وأضاف: "الجولة داخل هذا المعرض كانت مبهرة للغاية، ونحن سعداء بهذه الزيارة، كما نؤكد أن هناك وفودًا ليبية أخرى حضرت خصيصًا لزيارة المعرض، وربما تكون هذه الخطوة بداية لتعاون اقتصادي مستقبلي بين البلدين".
وتابع الوزير، متوجهًا بالتهنئة إلى جمهورية تتارستان ومدينة قازان، التي تحمل حاليًا صفة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، قائلًا:
“نتمنى لقازان كل التوفيق في هذه المرحلة التي تحتضن فيها مختلف الثقافات ومظاهر التراث الإسلامي، فهي مدينة ذات طابع إسلامي جميل ومميز"، لافتًا إلى "تطلّع ليبيا لمزيد من الأنشطة المشتركة مستقبلًا، بما يعزز التقارب بين الشعبين".

وفي ما يتعلق بالبرامج الثقافية المقبلة، كشف الوزير الليبي عن "استعداد بلاده للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس للأطفال، المزمع تنظيمه في موسكو خلال شهر أغسطس/ اَب المقبل"، كما أشار إلى تلقيه دعوات من الجانب الروسي لحضور عدد من الفعاليات والمنتديات الثقافية، من بينها منتدى ثقافي كبير في مدينة سانت بطرسبورغ، بالإضافة لوجود توجه لاستضافة فرق موسيقية كلاسيكية روسية في ليبيا، في حال استكمال الترتيبات اللازمة".

وأكد العالم أن "الدبلوماسية الثقافية أصبحت اليوم من أهم أدوات التقارب بين الشعوب"، وأضاف: "نحن نعوّل كثيرًا على الثقافة في بناء علاقات مهمة مع مختلف الدول".
وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبد المجيد العبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
وزير التربية اليمني لـ"سبوتنيك": روسيا كانت دائما لجانبنا ونتطلع لتعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي
12:00 GMT
وعن طبيعة العلاقة الثقافية بين الشعبين، أوضح العالم أن "الأدباء والمثقفين الليبيين اطلعوا بشكل واسع على الأدب الروسي، بداية من ألكسندر بوشكين وصولًا إلى مكسيم غوركي، والرواية الروسية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي الليبي".

وأردف: "لدينا دائمًا شغف بالاقتراب من الثقافة الروسية وزيارة الأماكن التي قرأنا عنها في الروايات الروسية، والوسط الأدبي والثقافي الليبي مطّلع بشكل كبير على هذا الأدب".

وختم العالم حديثه بالإعراب عن أمله أن "يصل الأدب الليبي إلى القارئ الروسي بصورة أوسع"، مشيرًا إلى أن "الكاتب الليبي إبراهيم الكوني ترجمت أعماله إلى اللغة الروسية وتحظى بانتشار جيد داخل روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала