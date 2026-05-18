"أنصار الله": أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة وجاهزون عسكريا لأي تطورات

حذر زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الإثنين، من تداعيات أي تصعيد أميركي ضد إيران، مؤكدا جاهزية جماعته عسكرياً لمواجهة أي تطورات. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T20:18+0000

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لـ "انصار الله": "الأميركي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك". وأضاف: "هناك مؤشرات على التحضير الأميركي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة.. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأميركية في التحضير للتصعيد القادم قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية".وأكد زعيم "انصار الله"، الجاهزية العسكرية لجماعته حال حدوث أي مستجدات، بالقول: "على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات".واستطرد: "ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها مرارا وبشكل عملي، وجاهزون لأي تطورات قادمة".وأوضح أنه "يتم التحرك في اليمن شعبيا ورسميا في كل المجالات في إطار المسؤوليات المقدسة والوعي القرآني والانتماء الإيماني".ونوه إلى "أن الشعب اليمني يتحرك في كل المجالات وعلى كل المستويات، كما هو حضوره العظيم في المظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد". ودعا الحوثي، شعوب المنطقة إلى "أن تعي العدو من الصديق، وأن أميركا وإسرائيل هما الجهات المعتدية على أمتنا للسيطرة على البلدان واستعباد الشعوب".وذكر أن "المخطط الصهيوني يستهدف الأمة بكلها"، مؤكداً أن "البلدان العربية هي التي تضررت قبل غيرها".وانتقد الحوثي، مواقف بعض الدول العربية من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بالقول: "البعض من الأنظمة العربية لم تستفد من دروس الجولة الماضية ونتائج وتأثيرات احتضانها للقواعد الأميركية التي تعتدي على إيران". واعتبر أنه "من الأسف أن تكون مواقف بعض الأنظمة العربية سياسيا وإعلاميا واستخباراتيا لخدمة الموقف الأميركي والإسرائيلي".ورأى زعيم "أنصار الله"، أن "مواقف بعض الأنظمة العربية تشجّع الأميركي والإسرائيلي على إثارة الفوضى في المنطقة بما يعرّض حتى بلدانها للخطر". وأشار إلى "أن خريطة (إسرائيل الكبرى) واضحة في أنها تستهدف العرب أولا"، مضيفاً: "فكيف يتجهون للتعاون مع عدو مباشر لهم؟".وقال إن "العناوين التي يرفعها الأميركي أو الإسرائيلي مخادعة، مثل عنوان (السلاح النووي)، لأنهم يمتلكون هذا السلاح"، مؤكداً أن "الأميركي أول من استخدمه للإبادة الجماعية".واتهم الحوثي، أميركا بالشراكة مع إسرائيل لإقامة "إسرائيل الكبرى" تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط "، بالقول: "الأميركي شريك واضح وصريح للعدو الإسرائيلي في نفس الأهداف المتعلقة بما يعبّرون عنه بإقامة (إسرائيل الكبرى)".وذكر أن "إقامة (إسرائيل الكبرى) هو هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأمريكي والإسرائيلي"، مؤكداً إن "التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هو هدف مشترك ما بين الأميركي والإسرائيلي".

