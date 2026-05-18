"أنصار الله": أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة وجاهزون عسكريا لأي تطورات

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله": أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة وجاهزون عسكريا لأي تطورات
أنصار الله, العالم العربي

حذر زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الإثنين، من تداعيات أي تصعيد أميركي ضد إيران، مؤكدا جاهزية جماعته عسكرياً لمواجهة أي تطورات.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لـ "انصار الله": "الأميركي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك".
وأضاف: "هناك مؤشرات على التحضير الأميركي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة.. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأميركية في التحضير للتصعيد القادم قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية".
وتابع: "أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام، وأكثر من ذلك على العالم".
وأكد زعيم "انصار الله"، الجاهزية العسكرية لجماعته حال حدوث أي مستجدات، بالقول: "على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات".
واستطرد: "ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها مرارا وبشكل عملي، وجاهزون لأي تطورات قادمة".
وأوضح أنه "يتم التحرك في اليمن شعبيا ورسميا في كل المجالات في إطار المسؤوليات المقدسة والوعي القرآني والانتماء الإيماني".
ونوه إلى "أن الشعب اليمني يتحرك في كل المجالات وعلى كل المستويات، كما هو حضوره العظيم في المظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
اليمن.. "أنصار الله" تكشف وجود ألفي أسير لديها وضمانات لتنفيذ اتفاق عمان
14 مايو, 20:32 GMT
ودعا الحوثي، شعوب المنطقة إلى "أن تعي العدو من الصديق، وأن أميركا وإسرائيل هما الجهات المعتدية على أمتنا للسيطرة على البلدان واستعباد الشعوب".
وذكر أن "المخطط الصهيوني يستهدف الأمة بكلها"، مؤكداً أن "البلدان العربية هي التي تضررت قبل غيرها".
وانتقد الحوثي، مواقف بعض الدول العربية من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بالقول: "البعض من الأنظمة العربية لم تستفد من دروس الجولة الماضية ونتائج وتأثيرات احتضانها للقواعد الأميركية التي تعتدي على إيران".
وأضاف: "البعض من الأنظمة العربية تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأميركية وحماية العدو الإسرائيلي".
واعتبر أنه "من الأسف أن تكون مواقف بعض الأنظمة العربية سياسيا وإعلاميا واستخباراتيا لخدمة الموقف الأميركي والإسرائيلي".
ورأى زعيم "أنصار الله"، أن "مواقف بعض الأنظمة العربية تشجّع الأميركي والإسرائيلي على إثارة الفوضى في المنطقة بما يعرّض حتى بلدانها للخطر".
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
ما الأسباب الحقيقية التي تمنع "أنصار الله" من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء؟
أمس, 17:55 GMT
وأشار إلى "أن خريطة (إسرائيل الكبرى) واضحة في أنها تستهدف العرب أولا"، مضيفاً: "فكيف يتجهون للتعاون مع عدو مباشر لهم؟".
وقال إن "العناوين التي يرفعها الأميركي أو الإسرائيلي مخادعة، مثل عنوان (السلاح النووي)، لأنهم يمتلكون هذا السلاح"، مؤكداً أن "الأميركي أول من استخدمه للإبادة الجماعية".
وأكد أن "إيران واضحة بأنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأنه مجرد عنوان، ويمكن للأعداء أن ينتجوا الكثير من العناوين لاستهداف شعوب المنطقة".
واتهم الحوثي، أميركا بالشراكة مع إسرائيل لإقامة "إسرائيل الكبرى" تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط "، بالقول: "الأميركي شريك واضح وصريح للعدو الإسرائيلي في نفس الأهداف المتعلقة بما يعبّرون عنه بإقامة (إسرائيل الكبرى)".
وذكر أن "إقامة (إسرائيل الكبرى) هو هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأمريكي والإسرائيلي"، مؤكداً إن "التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هو هدف مشترك ما بين الأميركي والإسرائيلي".
