الأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط قد تكلف العالم خسارة بحوالي 3 تريليونات دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/الأمم-المتحدة-أزمة-الشرق-الأوسط-قد-تكلف-العالم-خسارة-بحوالي-3-تريليونات-دولار-1113518834.html
الأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط قد تكلف العالم خسارة بحوالي 3 تريليونات دولار
الأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط قد تكلف العالم خسارة بحوالي 3 تريليونات دولار
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T18:13+0000
2026-05-18T18:13+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الخليج
أخبار الشرق الأوسط
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_f4015cf51450f95a08fee99b4881c0a0.jpg
وأوضح تقرير المنظمة، أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها في بداية عام 2026 سيؤدي إلى تراجع ساعات العمل عالميًا بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، لترتفع إلى 1.1% في عام 2027، ما يعادل فقدان أكثر من 38 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترتين.وأشار التقرير، إلى أن الاضطرابات في الشرق الأوسط بدأت تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل العالمية، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وطرق النقل، وتراجع قطاع السياحة، إضافة إلى القيود المفروضة على الهجرة والتنقل، وهو ما انعكس سلبًا على معدلات التوظيف والدخل في العديد من الدول.وبيّنت المنظمة، أن "البطالة العالمية مرشحة للارتفاع تدريجيًا، مع توقع زيادة نسبتها 0.1% خلال العام الحالي و0.5% بحلول 2027"، مؤكدة أن الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكونان الأكثر تأثرًا بهذه التداعيات.كما لفت التقرير، إلى تراجع الطلب على العمالة الوافدة في دول الخليج، خصوصًا في قطاعات البناء والضيافة والنقل، ما أدى إلى انخفاض التحويلات المالية نحو دول جنوب وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الاستهلاك والفقر وفرص العمل في تلك البلدان. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260518/الدفاع-الإيرانية-ترفض-تصريحات-ترامب-وتؤكد-جاهزية-قواتها-لأي-مواجهة-1113517236.html
https://sarabic.ae/20260517/ترامب-إذا-لم-تقدم-إيران-مقترحا-أفضل-للتوصل-إلى-اتفاق-فستتلقى-ضربات-أكثر-شدة-1113491911.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_a52aa28ed02c8928ad97cfc9e5b065c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم

الأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط قد تكلف العالم خسارة بحوالي 3 تريليونات دولار

18:13 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
تابعنا عبر
حذّرت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى خسائر عالمية ضخمة في دخل العمل تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وأوضح تقرير المنظمة، أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها في بداية عام 2026 سيؤدي إلى تراجع ساعات العمل عالميًا بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، لترتفع إلى 1.1% في عام 2027، ما يعادل فقدان أكثر من 38 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترتين.
وأشار التقرير، إلى أن الاضطرابات في الشرق الأوسط بدأت تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل العالمية، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وطرق النقل، وتراجع قطاع السياحة، إضافة إلى القيود المفروضة على الهجرة والتنقل، وهو ما انعكس سلبًا على معدلات التوظيف والدخل في العديد من الدول.
القوات البرية في الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
الدفاع الإيرانية ترفض تصريحات ترامب وتؤكد جاهزية قواتها لأي مواجهة
16:44 GMT
وبيّنت المنظمة، أن "البطالة العالمية مرشحة للارتفاع تدريجيًا، مع توقع زيادة نسبتها 0.1% خلال العام الحالي و0.5% بحلول 2027"، مؤكدة أن الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكونان الأكثر تأثرًا بهذه التداعيات.
كما لفت التقرير، إلى تراجع الطلب على العمالة الوافدة في دول الخليج، خصوصًا في قطاعات البناء والضيافة والنقل، ما أدى إلى انخفاض التحويلات المالية نحو دول جنوب وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الاستهلاك والفقر وفرص العمل في تلك البلدان.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة
أمس, 18:03 GMT
وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала