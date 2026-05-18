الأمم المتحدة: أزمة الشرق الأوسط قد تكلف العالم خسارة بحوالي 3 تريليونات دولار

سبوتنيك عربي

حذّرت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح تقرير المنظمة، أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها في بداية عام 2026 سيؤدي إلى تراجع ساعات العمل عالميًا بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، لترتفع إلى 1.1% في عام 2027، ما يعادل فقدان أكثر من 38 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترتين.وأشار التقرير، إلى أن الاضطرابات في الشرق الأوسط بدأت تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل العالمية، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وطرق النقل، وتراجع قطاع السياحة، إضافة إلى القيود المفروضة على الهجرة والتنقل، وهو ما انعكس سلبًا على معدلات التوظيف والدخل في العديد من الدول.وبيّنت المنظمة، أن "البطالة العالمية مرشحة للارتفاع تدريجيًا، مع توقع زيادة نسبتها 0.1% خلال العام الحالي و0.5% بحلول 2027"، مؤكدة أن الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكونان الأكثر تأثرًا بهذه التداعيات.كما لفت التقرير، إلى تراجع الطلب على العمالة الوافدة في دول الخليج، خصوصًا في قطاعات البناء والضيافة والنقل، ما أدى إلى انخفاض التحويلات المالية نحو دول جنوب وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الاستهلاك والفقر وفرص العمل في تلك البلدان. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

