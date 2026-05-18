روسيا ترسل متخصصين إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
روسيا ترسل متخصصين إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك (روسبوتريبنادزور) أن متخصصين لها سيتوجهون إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"، و وسيتبرعون أيضًا بمجموعات... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك (روسبوتريبنادزور) أن متخصصين لها سيتوجهون إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"، و وسيتبرعون أيضًا بمجموعات اختبار ويقدمون مساعدة لوجستية.
وقالت الهيئة في بيان: "في ضوء تفشي حمى "إيبولا" التي سببها فيروس "بونديبوجيو"، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وظهور حالات إصابة بهذا المرض في عاصمة أوغندا المجاورة، ستقوم هيئة حماية المستهلك، بناء على طلب الجانب الأوغندي، بإرسال فريق من المتخصصين إلى كمبالا لإجراء تحقيق وبائي".

وأضاف البيان أن الهيئة الروسية ستقدم الدعم اللوجستي لوزارة الصحة الأوغندية، وستنقل إلى الشركاء المحليين اختبارات تشخيص "إيبولا" التي طورتها منظمات علمية تابعة لها وتستخدم في روسيا.

ونصح الأكاديمي غينادي أونيشينكو، عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى الدول "غير المألوفة" بسبب تفشي فيروس "إيبولا"، الذي شدد أونيشينكو على أنه شديد الخطورة وسريع الانتشار.
طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
مجتمع
الصحة العالمية تحذر: "إيبولا" يتفشى في الكونغو وأوغندا بـ"حالة طوارئ"
أمس, 06:06 GMT
وأمس الأحد أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" بسبب تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع تسجيل حتى يوم السبت نحو 80 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو وحالة وفاة واحدة في أوغندا.

الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

بؤرة التفشي: يتركز الفيروس في إقليم إيتوري (شمال شرقي البلاد)، وتحديدًا في مناطق التعدين ذات الحركة السكانية الكثيفة مثل مونجوالو، روامبارا، والعاصمة الإقليمية بونيا.
الإصابات والوفيات: تم تسجيل 246 حالة اشتباه بالإصابة، و80 حالة وفاة مشتبه بها (منها 8 حالات مؤكدة مخبريًا حتى الآن).
انتشار داخلي: سُجلت حالة مؤكدة مخبريًا في العاصمة كينشاسا لشخص عائد من إقليم إيتوري.
تحديات ميدانية: تواجه السلطات صعوبة في تتبع المخالطين بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في المنطقة.

الوضع في أوغندا

حالات وافدة: أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل حالتين مؤكدتين مختبريًا في العاصمة كمبالا لشخصين قادمين من الكونغو الديمقراطية.
الوفيات: أدت إحدى الحالتين إلى وفاة المصاب في غضون الساعات الماضية داخل العناية المركزة.
الإجراءات الحالية: فعلت أوغندا تدابير الطوارئ وفحوصات المراقبة عبر الحدود البرية المشتركة للحد من انتقال العدوى.

التوصيات الدولية الحالية

فرض قيود على السفر الدولي والداخلي للمصابين أو المخالطين لمدة 21 يومًا من تاريخ التعرض للفيروس.
دعت منظمة الصحة العالمية الدول المجاورة (خاصة جنوب السودان) إلى تفعيل آليات إدارة الكوارث وإجراء فحوصات دقيقة على الطرق الداخلية الرئيسية.
شددت المنظمة على عدم إغلاق الحدود البرية أو فرض قيود شاملة على التجارة، تفاديًا للجوء السكان للعبور العشوائي غير المراقب.
