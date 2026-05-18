روسيا ترسل متخصصين إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك (روسبوتريبنادزور) أن متخصصين لها سيتوجهون إلى أوغندا لمكافحة حمى "إيبولا"، و وسيتبرعون أيضًا بمجموعات...

وقالت الهيئة في بيان: "في ضوء تفشي حمى "إيبولا" التي سببها فيروس "بونديبوجيو"، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وظهور حالات إصابة بهذا المرض في عاصمة أوغندا المجاورة، ستقوم هيئة حماية المستهلك، بناء على طلب الجانب الأوغندي، بإرسال فريق من المتخصصين إلى كمبالا لإجراء تحقيق وبائي".ونصح الأكاديمي غينادي أونيشينكو، عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى الدول "غير المألوفة" بسبب تفشي فيروس "إيبولا"، الذي شدد أونيشينكو على أنه شديد الخطورة وسريع الانتشار.وأمس الأحد أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" بسبب تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع تسجيل حتى يوم السبت نحو 80 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو وحالة وفاة واحدة في أوغندا.الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالوضع في أوغنداالتوصيات الدولية الحاليةتفش جديد لفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية... 65 وفاة و246 حالة مشتبه بهاالصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو وأوغندا

