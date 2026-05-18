https://sarabic.ae/20260518/واشنطن-تمنح-إعفاء-مؤقتا-لوصول-الدول-الأكثر-ضعفا-إلى-النفط-الروسي-1113519157.html

واشنطن تمنح إعفاء مؤقتا لوصول الدول الأكثر ضعفا إلى النفط الروسي

واشنطن تمنح إعفاء مؤقتا لوصول الدول الأكثر ضعفا إلى النفط الروسي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 30 يومًا، يتيح للدول الأكثر ضعفًا في مجال الطاقة الوصول إلى شحنات النفط الروسي العالقة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T18:33+0000

2026-05-18T18:33+0000

2026-05-18T18:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يهدف إلى توفير مرونة إضافية للدول المتضررة، مشيرة إلى أنها ستعمل على منح تراخيص خاصة عند الحاجة لضمان استمرار الإمدادات. وأضافت أن الترخيص المؤقت سيسهم في استقرار سوق النفط الخام العالمية، وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر احتياجًا للطاقة، في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الدولية.كما أوضحت الوزارة أن الخطوة ستساعد على إعادة توجيه الإمدادات الحالية نحو الدول الأكثر تضررًا، من خلال الحد من قدرة الصين على تخزين النفط بأسعار منخفضة. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تمدد التراخيص العامة لشراء النفط الروسي.وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.

https://sarabic.ae/20260511/نوفاك-سعر-تصدير-النفط-الروسي-سيبلغ-59-دولارا-للبرميل-في-2026-1113338324.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم