التدخلات العسكرية لحلف "الناتو" لطالما أسفرت عن عواقب وخيمة - الخارجية الروسية
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات العسكرية لحلف "الناتو" حول العالم لطالما كانت مصدرًا للفوضى وأدت إلى عواقب وخيمة. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات العسكرية لحلف "الناتو" حول العالم لطالما كانت مصدرًا للفوضى وأدت إلى عواقب وخيمة.
وجاء في البيان الذي تم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "لطالما كانت التدخلات العسكرية للحلف حول العالم مصدرًا لعدم الاستقرار والفوضى، وأسفرت بشكل مباشر عن سقوط ضحايا مدنيين وعواقب وخيمة".
واستشهدت وزارة الخارجية الروسية بأعمال الناتو في يوغوسلافيا والعراق وليبيا وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا كأمثلة على ذلك.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وصفت تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون العظمة".
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.