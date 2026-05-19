الخارجية القطرية: نواصل دعم الجهود الباكستانية ولا يمكن التكهن بنتائج الاتصالات الجارية

صرح ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة تواصل دعمها الكامل للجهود التي تقودها جمهورية باكستان بهدف التوصل إلى...

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأنصاري في إحاطة صحفية أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات والمساعي الجارية، في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.وحول طبيعة الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، أشار الأنصاري إلى أن "الاتصالات ركزت بصورة أساسية على مسألتين رئيسيتين، تتمثلان في ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب مخاطر الوقوع في إطار التصعيد مجددا".وقال: "لا أحد يرغب في تكرار حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما يستدعي استمرار التنسيق الإقليمي والعمل المشترك دعما لجهود الوساطة الباكستانية".ولفت إلى أن دعم هذه الوساطة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، باعتبارها الجهة التي تجري الاتصالات الرسمية بين الأطراف.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب "إن مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

