الخارجية القطرية: نواصل دعم الجهود الباكستانية ولا يمكن التكهن بنتائج الاتصالات الجارية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية القطرية: نواصل دعم الجهود الباكستانية ولا يمكن التكهن بنتائج الاتصالات الجارية
سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأنصاري في إحاطة صحفية أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات والمساعي الجارية، في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.وحول طبيعة الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، أشار الأنصاري إلى أن "الاتصالات ركزت بصورة أساسية على مسألتين رئيسيتين، تتمثلان في ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب مخاطر الوقوع في إطار التصعيد مجددا".وقال: "لا أحد يرغب في تكرار حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما يستدعي استمرار التنسيق الإقليمي والعمل المشترك دعما لجهود الوساطة الباكستانية".ولفت إلى أن دعم هذه الوساطة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، باعتبارها الجهة التي تجري الاتصالات الرسمية بين الأطراف.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب "إن مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
الخارجية القطرية: نواصل دعم الجهود الباكستانية ولا يمكن التكهن بنتائج الاتصالات الجارية

20:18 GMT 19.05.2026
© Photo / x.com - المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
صرح ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة تواصل دعمها الكامل للجهود التي تقودها جمهورية باكستان بهدف التوصل إلى اتفاق يحول دون العودة إلى التصعيد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأنصاري في إحاطة صحفية أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات والمساعي الجارية، في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.
وحول طبيعة الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، أشار الأنصاري إلى أن "الاتصالات ركزت بصورة أساسية على مسألتين رئيسيتين، تتمثلان في ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب مخاطر الوقوع في إطار التصعيد مجددا".
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
قطر تؤكد للسعودية أهمية تجاوب أمريكا وإيران لجهود الوساطة الخارجية
17 مايو, 06:06 GMT
وقال: "لا أحد يرغب في تكرار حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما يستدعي استمرار التنسيق الإقليمي والعمل المشترك دعما لجهود الوساطة الباكستانية".
ولفت إلى أن دعم هذه الوساطة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، باعتبارها الجهة التي تجري الاتصالات الرسمية بين الأطراف.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وقال ترامب "إن مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".
وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
ترامب: إيران تعرف ما سيحدث قريبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
أمس, 18:09 GMT
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
