بث مباشر
عبد العاطي يكشف عن الموقف المصري من إغلاق مضيق هرمز
عبد العاطي يكشف عن الموقف المصري من إغلاق مضيق هرمز
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
عبد العاطي يكشف عن الموقف المصري من إغلاق مضيق هرمز

© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وأجرى عبد العاطي مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أشار خلالها إلى الدور المصري النشط في دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال عبد العاطي: "ما نتحدث عنه الآن هو أننا نأمل حدوث تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن أن يمهد الطريق لوضع الأطر والمبادئ التي ستكون موضع تفاوض لاحقًا".
وذكر أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين، منوها إلى أن حرية الملاحة في المضيق "مسألة بالغة الأهمية للعالم أجمع"، خاصة أن نحو 50% من إمدادات النفط والغاز والأسمدة العالمية تمر عبره.
وأكد وزير الخارجية المصرية إدانة جميع الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج، مشيرا أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ولا يوجد أي مبرر لمهاجمتها".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".
وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
