نائب وزير الخارجية الإيراني: واشنطن تقدم التهديد بالهجوم علينا على أنه "فرصة للسلام"

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التهديد بالهجوم علينا على أنه فرصة للسلام". 19.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن غريب آبادي، أن "بلادنا موحدة ومستعدة للتصدي لأي عدوان عسكري وبالنسبة لنا لا معنى للاستسلام".وقال المسؤول الإيراني إن "واشنطن تحاول تقديم التهديد بالهجوم على إيران باعتباره فرصة للسلام"، في انتقاد مباشر للضغوط الأمريكية المتصاعدة والمطالب المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريو عسكري، مشددا على أن وحدة الموقف الداخلي تمثل أحد عناصر القوة الرئيسية في مواجهة التهديدات الخارجية.وفي سياق متصل، أكد محمد أكرمينيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن إيران مستعدة لفتح "جبهات جديدة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تكرار الهجمات، فضلاً عن اللجوء إلى أساليب قتالية جديدة، ونقلت عنه قناة "العالم" الإيرانية، قوله: "إذا هاجم العدو بلادنا مجددًا، فسنفتح جبهات جديدة ضده، مستخدمين أدوات وأساليب جديدة".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

