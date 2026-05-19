https://sarabic.ae/20260519/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-زيارة-الرئيس-بوتين-للصين-تحصين-للعلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين-1113543868.html

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

سبوتنيك عربي

أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين تأتي في توقيت عالمي شديد الحساسية، علاوة على أنها تحصين للعلاقة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T15:27+0000

2026-05-19T15:27+0000

2026-05-19T15:27+0000

حصري

روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287602_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_35a79ed71e9a5810cef166ebdfef0933.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تشهد العاصمة بكين خلال أسبوع واحد زيارة أكبر قوتين في العالم، حيث تأتي زيارة الرئيس الروسي بوتين بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب في حراك سياسي كبير في ظل الظروف الحساسة التي يشهدها العالم لا سيما بعد أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز".وأضاف النايل: "لكن الفارق بين زيارة ترامب وزيارة بوتين، أن بكين تعتمد التهدئة مع واشنطن وفي الوقت نفسه تحصين الشراكة مع موسكو، حيث تتزامن زيارة بوتين مع الذكرى الثلاثين للشراكة الإستراتيجية والـ 25 لمعاهدة حسن الجوار ذات الأساس القانوني المتين والعلامة الفارقة المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين".وتابع: "تتمتع العلاقات الصينية الروسية بمستوى عال من الثقة المتبادلة، مما جعلها تصمد أمام اضطرابات المشهد الدولي، لتكون عامل استقرار لنظام العالم، وتطمح القمة الروسية الصينية أن تتحول العلاقة من تعاون تجاري بسيط إلى تعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد، وتعاون تقني، واستثمار طويل بين البلدين".أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.

https://sarabic.ae/20260519/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-الصين-تؤسس-لحلف-أعمق-بين-البلدين-وتدفع-للتعددية-القطبية-1113534813.html

https://sarabic.ae/20260519/خبير-صيني-لـسبوتنيك-الرئيس-بوتين-يرسخ-التعددية-القطبية-من-بكين-ويسقط-الرهانات-الغربية-1113537979.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب