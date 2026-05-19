سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عربي
بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-زيارة-الرئيس-بوتين-للصين-تحصين-للعلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين-1113543868.html
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين تأتي في توقيت عالمي شديد الحساسية، علاوة على أنها تحصين للعلاقة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T15:27+0000
2026-05-19T15:27+0000
حصري
روسيا
الصين
فلاديمير بوتين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287602_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_35a79ed71e9a5810cef166ebdfef0933.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تشهد العاصمة بكين خلال أسبوع واحد زيارة أكبر قوتين في العالم، حيث تأتي زيارة الرئيس الروسي بوتين بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب في حراك سياسي كبير في ظل الظروف الحساسة التي يشهدها العالم لا سيما بعد أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز".وأضاف النايل: "لكن الفارق بين زيارة ترامب وزيارة بوتين، أن بكين تعتمد التهدئة مع واشنطن وفي الوقت نفسه تحصين الشراكة مع موسكو، حيث تتزامن زيارة بوتين مع الذكرى الثلاثين للشراكة الإستراتيجية والـ 25 لمعاهدة حسن الجوار ذات الأساس القانوني المتين والعلامة الفارقة المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين".وتابع: "تتمتع العلاقات الصينية الروسية بمستوى عال من الثقة المتبادلة، مما جعلها تصمد أمام اضطرابات المشهد الدولي، لتكون عامل استقرار لنظام العالم، وتطمح القمة الروسية الصينية أن تتحول العلاقة من تعاون تجاري بسيط إلى تعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد، وتعاون تقني، واستثمار طويل بين البلدين".أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.
https://sarabic.ae/20260519/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-الصين-تؤسس-لحلف-أعمق-بين-البلدين-وتدفع-للتعددية-القطبية-1113534813.html
https://sarabic.ae/20260519/خبير-صيني-لـسبوتنيك-الرئيس-بوتين-يرسخ-التعددية-القطبية-من-بكين-ويسقط-الرهانات-الغربية-1113537979.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287602_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_d53e3e70ee8f2181555ff41b43ac24ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
حصري, روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

15:27 GMT 19.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين تأتي في توقيت عالمي شديد الحساسية، علاوة على أنها تحصين للعلاقة الاستراتيجية بين بكين وموسكو.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تشهد العاصمة بكين خلال أسبوع واحد زيارة أكبر قوتين في العالم، حيث تأتي زيارة الرئيس الروسي بوتين بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب في حراك سياسي كبير في ظل الظروف الحساسة التي يشهدها العالم لا سيما بعد أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز".
وأضاف النايل: "لكن الفارق بين زيارة ترامب وزيارة بوتين، أن بكين تعتمد التهدئة مع واشنطن وفي الوقت نفسه تحصين الشراكة مع موسكو، حيث تتزامن زيارة بوتين مع الذكرى الثلاثين للشراكة الإستراتيجية والـ 25 لمعاهدة حسن الجوار ذات الأساس القانوني المتين والعلامة الفارقة المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين".
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الصين تؤسس لحلف أعمق بين البلدين وتدفع للتعددية القطبية
12:11 GMT
وتابع: "تتمتع العلاقات الصينية الروسية بمستوى عال من الثقة المتبادلة، مما جعلها تصمد أمام اضطرابات المشهد الدولي، لتكون عامل استقرار لنظام العالم، وتطمح القمة الروسية الصينية أن تتحول العلاقة من تعاون تجاري بسيط إلى تعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد، وتعاون تقني، واستثمار طويل بين البلدين".

ولفت النايل إلى أن "الهدف الأساس لتلك الزيارة أن تلتحف روسيا والصين بروح الصداقة الدائمة وحسن الجوار، وأن يتواصل ضخ الزخم الصيني الروسي في بناء تعددية قطبية عالمية عادلة ومنظمة اقتصادية شاملة، عبر تنفيذ إستراتيجية من أربعة محاور وهي -التنمية والأمن والحضارة والحوكمة- لدفع بناء مجتمع مشترك بين البشرية".

أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
خبير صيني لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين يرسخ التعددية القطبية من بكين ويسقط الرهانات الغربية
13:08 GMT
منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала