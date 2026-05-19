سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": زيارة الرئيس بوتين للصين تحصين للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين تأتي في توقيت عالمي شديد الحساسية، علاوة على أنها تحصين للعلاقة...
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين تأتي في توقيت عالمي شديد الحساسية، علاوة على أنها تحصين للعلاقة الاستراتيجية بين بكين وموسكو.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء: "تشهد العاصمة بكين خلال أسبوع واحد زيارة أكبر قوتين في العالم، حيث تأتي زيارة الرئيس الروسي بوتين بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب في حراك سياسي كبير
في ظل الظروف الحساسة التي يشهدها العالم لا سيما بعد أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز".
وأضاف النايل: "لكن الفارق بين زيارة ترامب وزيارة بوتين، أن بكين تعتمد التهدئة مع واشنطن وفي الوقت نفسه تحصين الشراكة مع موسكو
، حيث تتزامن زيارة بوتين مع الذكرى الثلاثين للشراكة الإستراتيجية والـ 25 لمعاهدة حسن الجوار ذات الأساس القانوني المتين والعلامة الفارقة المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين".
وتابع: "تتمتع العلاقات الصينية الروسية بمستوى عال من الثقة المتبادلة، مما جعلها تصمد أمام اضطرابات المشهد الدولي
، لتكون عامل استقرار لنظام العالم، وتطمح القمة الروسية الصينية أن تتحول العلاقة من تعاون تجاري بسيط إلى تعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد، وتعاون تقني، واستثمار طويل بين البلدين".
ولفت النايل إلى أن "الهدف الأساس لتلك الزيارة أن تلتحف روسيا والصين بروح الصداقة الدائمة وحسن الجوار، وأن يتواصل ضخ الزخم الصيني الروسي في بناء تعددية قطبية عالمية عادلة ومنظمة اقتصادية شاملة، عبر تنفيذ إستراتيجية من أربعة محاور وهي -التنمية والأمن والحضارة والحوكمة- لدفع بناء مجتمع مشترك بين البشرية".
أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ
سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.
منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين
المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.