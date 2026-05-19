بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
"طريق الحرير القطبي"... كيف تعزز روسيا والصين شراكتهما عبر الممر البحري الشمالي؟
دعت روسيا منذ عام 2024 شركاءها الصينيين للمشاركة في تطوير طريق بحر الشمال، مع التركيز على توسيع الخدمات اللوجستية وشحن الحاويات، ما يوسّع نطاق مبادرة الحزام... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
استحوذت شركة "نيو نيو" للشحن الصينية، في عام 2023، على أسطول من السفن لنقل الحاويات على طول طريق بحر الشمال، ودربت أطقمها على الملاحة في القطب الشمالي، وأتمت رحلاتها الـ7 الأولى.وكُلّف المشروع المشترك بتصميم وبناء سفن حاويات عالية الكفاءة في ظروف الجليد، بالإضافة إلى التشغيل المشترك لشبكة شحن حاويات في القطب الشمالي.وفي عام 2025، التزم مدير شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ووزير النقل الصيني، ليو وي، بتطوير وتسويق خدمات الشحن على طول طريق بحر الشمال بشكل مشترك.وقامت شركات الشحن الصينية بـ 17 رحلة حاويات عبر طريق بحر الشمال في عام 2025، وما يجعل طريق بحر الشمال جذابًا للغاية هو موقعه الجغرافي، إذ يمكن لسفينة حاويات كبيرة تغادر الصين أن تكمل رحلتها إلى أوروبا في نحو 20 يومًا، أي أسرع بمرتين تقريبًا من الطريق الجنوبي التقليدي عبر قناة "السويس".علاوة على ذلك، يقلل طريق بحر الشمال مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 30-40%، ما يقلل استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، ولتعزيز سلامة الملاحة في القطب الشمالي، وقّعت روسيا والصين، العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تدريب أطقم السفن الصينية على العمل في الظروف القطبية.يتزايد اهتمام الصين بممر بحر الشمال "شهرًا بعد شهر"، وفقًا لما صرّح به المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف. وأشار إلى أن حجم البضائع العابرة على طول هذا الممر سيبلغ رقمًا قياسيًا قدره 3.2 مليون طن في عام 2025، بينما بلغ إجمالي شحنات البضائع بين روسيا والصين عبر الممر القطبي 5.4 مليون طن.دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبلالروبل الروسي يتصدر قائمة أفضل العملات أداء في العالم
دعت روسيا منذ عام 2024 شركاءها الصينيين للمشاركة في تطوير طريق بحر الشمال، مع التركيز على توسيع الخدمات اللوجستية وشحن الحاويات، ما يوسّع نطاق مبادرة الحزام والطريق الصينية لتشمل المياه القطبية.
استحوذت شركة "نيو نيو" للشحن الصينية، في عام 2023، على أسطول من السفن لنقل الحاويات على طول طريق بحر الشمال، ودربت أطقمها على الملاحة في القطب الشمالي، وأتمت رحلاتها الـ7 الأولى.

ووقّعت شركة تابعة لشركة "روساتوم" الروسية وشركة الشحن الصينية مذكرة تفاهم لإطلاق خط شحن حاويات يعمل على مدار العام بين الموانئ الروسية والصينية عبر طريق بحر الشمال.

وكُلّف المشروع المشترك بتصميم وبناء سفن حاويات عالية الكفاءة في ظروف الجليد، بالإضافة إلى التشغيل المشترك لشبكة شحن حاويات في القطب الشمالي.

هدف المرحلة الأولى: بناء 5 سفن حاويات للإبحار في القطب الشمالي على مدار العام، بسعة 4400 حاوية نمطية لكل منها، وتدشين أول سفينة من فئة "ARC7" في عام 2027.

وفي عام 2025، التزم مدير شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ووزير النقل الصيني، ليو وي، بتطوير وتسويق خدمات الشحن على طول طريق بحر الشمال بشكل مشترك.

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تمت الموافقة على خارطة طريق مشتركة تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون طن من حركة الشحن السنوية بين روسيا والصين عبر طريق بحر الشمال بحلول عام 2030.

وقامت شركات الشحن الصينية بـ 17 رحلة حاويات عبر طريق بحر الشمال في عام 2025، وما يجعل طريق بحر الشمال جذابًا للغاية هو موقعه الجغرافي، إذ يمكن لسفينة حاويات كبيرة تغادر الصين أن تكمل رحلتها إلى أوروبا في نحو 20 يومًا، أي أسرع بمرتين تقريبًا من الطريق الجنوبي التقليدي عبر قناة "السويس".
علاوة على ذلك، يقلل طريق بحر الشمال مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 30-40%، ما يقلل استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، ولتعزيز سلامة الملاحة في القطب الشمالي، وقّعت روسيا والصين، العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تدريب أطقم السفن الصينية على العمل في الظروف القطبية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيدرس متخصصون صينيون في جامعة "الأميرال نيفيلسكوي" البحرية الحكومية وجامعة "الأميرال ماكاروف" الحكومية، في خطوة تعدّ نقلة نوعية للخبرات الروسية في مجال الملاحة القطبية إلى الصين.
يتزايد اهتمام الصين بممر بحر الشمال "شهرًا بعد شهر"، وفقًا لما صرّح به المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف. وأشار إلى أن حجم البضائع العابرة على طول هذا الممر سيبلغ رقمًا قياسيًا قدره 3.2 مليون طن في عام 2025، بينما بلغ إجمالي شحنات البضائع بين روسيا والصين عبر الممر القطبي 5.4 مليون طن.
