"طريق الحرير القطبي"... كيف تعزز روسيا والصين شراكتهما عبر الممر البحري الشمالي؟

2026-05-19, سبوتنيك عربي

استحوذت شركة "نيو نيو" للشحن الصينية، في عام 2023، على أسطول من السفن لنقل الحاويات على طول طريق بحر الشمال، ودربت أطقمها على الملاحة في القطب الشمالي، وأتمت رحلاتها الـ7 الأولى.وكُلّف المشروع المشترك بتصميم وبناء سفن حاويات عالية الكفاءة في ظروف الجليد، بالإضافة إلى التشغيل المشترك لشبكة شحن حاويات في القطب الشمالي.وفي عام 2025، التزم مدير شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ووزير النقل الصيني، ليو وي، بتطوير وتسويق خدمات الشحن على طول طريق بحر الشمال بشكل مشترك.وقامت شركات الشحن الصينية بـ 17 رحلة حاويات عبر طريق بحر الشمال في عام 2025، وما يجعل طريق بحر الشمال جذابًا للغاية هو موقعه الجغرافي، إذ يمكن لسفينة حاويات كبيرة تغادر الصين أن تكمل رحلتها إلى أوروبا في نحو 20 يومًا، أي أسرع بمرتين تقريبًا من الطريق الجنوبي التقليدي عبر قناة "السويس".علاوة على ذلك، يقلل طريق بحر الشمال مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 30-40%، ما يقلل استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، ولتعزيز سلامة الملاحة في القطب الشمالي، وقّعت روسيا والصين، العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تدريب أطقم السفن الصينية على العمل في الظروف القطبية.يتزايد اهتمام الصين بممر بحر الشمال "شهرًا بعد شهر"، وفقًا لما صرّح به المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف. وأشار إلى أن حجم البضائع العابرة على طول هذا الممر سيبلغ رقمًا قياسيًا قدره 3.2 مليون طن في عام 2025، بينما بلغ إجمالي شحنات البضائع بين روسيا والصين عبر الممر القطبي 5.4 مليون طن.دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبلالروبل الروسي يتصدر قائمة أفضل العملات أداء في العالم

