https://sarabic.ae/20260519/الروبل-الروسي-يتصدر-قائمة-أفضل-العملات-أداء-في-العالم-1113530509.html
الروبل الروسي يتصدر قائمة أفضل العملات أداء في العالم
الروبل الروسي يتصدر قائمة أفضل العملات أداء في العالم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الروبل الروسي شهد ارتفاعًا مطّردًا خلال الربع الحالي من العام، ليصبح العملة الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T10:48+0000
2026-05-19T10:48+0000
2026-05-19T10:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103696/73/1036967324_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_202c871b85dd844307b8622bab779f79.jpg
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن "الروبل ارتفع بنحو 12% منذ بداية أبريل (نيسان الجاري)، ليصل إلى 72.6 روبل للدولار".وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن "ارتفاع قيمة الروبل يبدو سمة متأصلة في الاقتصاد الروسي الحديث، نتيجة لاختلالات السوق المالية الناجمة عن العقوبات، فضلًا عن السياسة النقدية المتشددة التي تهدف إلى التخفيف من آثار الصراع الأوكراني".وانخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2023. ويعزا هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.زيارة بوتين إلى الصين... محادثات ثنائية وافتتاح "سنوات التعليم"رئيس الوزراء البلغاري يدعو أوروبا إلى المشاركة في مفاوضات التسوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260518/العلاقات-الروسية-الصينية-تنسيق-استراتيجي-يمتد-من-الاقتصاد-والسياسة-إلى-الدفاع-والطاقة--1113498839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103696/73/1036967324_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63379703c06678ec0b7258f2ba956d4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
الروبل الروسي يتصدر قائمة أفضل العملات أداء في العالم
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الروبل الروسي شهد ارتفاعًا مطّردًا خلال الربع الحالي من العام، ليصبح العملة الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار.
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن "الروبل ارتفع بنحو 12% منذ بداية أبريل (نيسان الجاري)، ليصل إلى 72.6 روبل للدولار".
وأضافت أن "العملة، وللعام الثاني على التوالي، خالفت التوقعات الرسمية وتوقعات السوق، التي تنبأت بانخفاض قيمتها، ما دفع بعض المحللين إلى اعتبارها مبالغًا في قيمتها".
وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن "ارتفاع قيمة الروبل يبدو سمة متأصلة في الاقتصاد الروسي الحديث، نتيجة لاختلالات السوق المالية الناجمة عن العقوبات، فضلًا عن السياسة النقدية المتشددة التي تهدف إلى التخفيف من آثار الصراع الأوكراني".
وانخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2023. ويعزا هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.