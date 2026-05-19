طهران تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الأخير الذي رفضه ترامب

عربي
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/طهران-تكشف-تفاصيل-المقترح-الإيراني-الأخير-الذي-رفضه-ترامب-1113525597.html
طهران تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الأخير الذي رفضه ترامب
طهران تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الأخير الذي رفضه ترامب
سبوتنيك عربي
استعرض كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تفاصيل... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T06:42+0000
2026-05-19T06:42+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، أن "غريب آبادي، قدّم خلال الجلسة، شرحًا حول المقترحات، التي طرحتها إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "فريق التفاوض الإيراني يلتزم بالثوابت الوطنية والسياسات، التي تحفظ سيادة البلاد ومصالحها الإستراتيجية".وبحسب الوكالة، نقلًا عن آبادي، شددت طهران في مقترحاتها الأخيرة على حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم والاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلى جانب المطالبة بإنهاء النزاعات القائمة في المنطقة، بما يشمل الساحة اللبنانية، ورفع القيود والحصار البحري المفروض عليها.كما تضمنت الرؤية الإيرانية، وفقًا لآبادي، المطالبة بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة، وإلغاء العقوبات الأمريكية والأممية، فضلًا عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران.وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي أن "مفاوضات واسعة النطاق جارية مع طهران".وكان ترامب كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260519/مسؤول-إيراني-لأمريكا-إما-التفاوض-وفق-شروطنا-أو-مواجهة-قوتنا-الصاروخية-1113524323.html
https://sarabic.ae/20260518/وزير-الخارجية-التركي-لا-سبب-يمنع-إيران-وأمريكا-من-الالتقاء-على-أرضية-مشتركة-من-خلال-المفاوضات-1113514365.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, دونالد ترامب, العالم

طهران تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الأخير الذي رفضه ترامب

06:42 GMT 19.05.2026
© AP Photo / Ronald Zakوکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
استعرض كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تفاصيل التحركات الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، أن "غريب آبادي، قدّم خلال الجلسة، شرحًا حول المقترحات، التي طرحتها إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "فريق التفاوض الإيراني يلتزم بالثوابت الوطنية والسياسات، التي تحفظ سيادة البلاد ومصالحها الإستراتيجية".
وبحسب الوكالة، نقلًا عن آبادي، شددت طهران في مقترحاتها الأخيرة على حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم والاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلى جانب المطالبة بإنهاء النزاعات القائمة في المنطقة، بما يشمل الساحة اللبنانية، ورفع القيود والحصار البحري المفروض عليها.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
05:30 GMT
كما تضمنت الرؤية الإيرانية، وفقًا لآبادي، المطالبة بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة، وإلغاء العقوبات الأمريكية والأممية، فضلًا عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران.

ويوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، "تقتربان من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.

وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي أن "مفاوضات واسعة النطاق جارية مع طهران".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
وزير الخارجية التركي: لا سبب يمنع إيران وأمريكا من الالتقاء على أرضية مشتركة من خلال المفاوضات
أمس, 15:28 GMT
وكان ترامب كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن البنتاغون "أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران، في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشنّ هجمات جديدة على البلاد".
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала