مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية

عربي
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/مسؤول-إيراني-لأمريكا-إما-التفاوض-وفق-شروطنا-أو-مواجهة-قوتنا-الصاروخية-1113524323.html
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
سبوتنيك عربي
أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد"، مشددًا أن "طهران مستعدة لجميع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T05:30+0000
2026-05-19T05:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg
وقال رضائي، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا"، مضيفًا أن "تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة يمكنها فتحه دون موافقتنا".وأشار إلى أن "إيران بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى، يهدف إلى إدارة مضيق هرمز"، موضحًا أنه "وفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من خلاله".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.وأضاف أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وتابع: "وجّهت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260518/ترامب-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-وإيران-تقتربان-من-التوصل-إلى-اتفاق-1113522475.html
https://sarabic.ae/20260518/بزشكيان-الحوار-مع-أمريكا-لا-يعني-استسلاما-1113520568.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_a6353abdd13e51d70c36637f10c35d09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية

05:30 GMT 19.05.2026
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Twitter/alsouria
تابعنا عبر
أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد"، مشددًا أن "طهران مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة"، وفق تعبيره.
وقال رضائي، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا"، مضيفًا أن "تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة يمكنها فتحه دون موافقتنا".
وأشار إلى أن "إيران بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى، يهدف إلى إدارة مضيق هرمز"، موضحًا أنه "وفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من خلاله".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق
أمس, 22:30 GMT
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.

وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تُجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".

وأضاف أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".
وتابع: "وجّهت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
بزشكيان: الحوار مع أمريكا لا يعني "استسلاما"
أمس, 19:52 GMT
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.".
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала