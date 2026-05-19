https://sarabic.ae/20260519/مسؤول-إيراني-لأمريكا-إما-التفاوض-وفق-شروطنا-أو-مواجهة-قوتنا-الصاروخية-1113524323.html
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
سبوتنيك عربي
أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد"، مشددًا أن "طهران مستعدة لجميع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T05:30+0000
2026-05-19T05:30+0000
2026-05-19T05:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg
وقال رضائي، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا"، مضيفًا أن "تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة يمكنها فتحه دون موافقتنا".وأشار إلى أن "إيران بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى، يهدف إلى إدارة مضيق هرمز"، موضحًا أنه "وفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من خلاله".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.وأضاف أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وتابع: "وجّهت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260518/ترامب-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-وإيران-تقتربان-من-التوصل-إلى-اتفاق-1113522475.html
https://sarabic.ae/20260518/بزشكيان-الحوار-مع-أمريكا-لا-يعني-استسلاما-1113520568.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_a6353abdd13e51d70c36637f10c35d09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية
أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد"، مشددًا أن "طهران مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة"، وفق تعبيره.
وقال رضائي، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا"، مضيفًا أن "تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة يمكنها فتحه دون موافقتنا".
وأشار إلى أن "إيران بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى، يهدف إلى إدارة مضيق هرمز"، موضحًا أنه "وفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من خلاله".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء
، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.
وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تُجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".
وأضاف أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".
وتابع: "وجّهت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة
، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.".
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.