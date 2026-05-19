https://sarabic.ae/20260519/مسؤول-إيراني-لأمريكا-إما-التفاوض-وفق-شروطنا-أو-مواجهة-قوتنا-الصاروخية-1113524323.html

مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية

مسؤول إيراني لأمريكا: إما التفاوض وفق شروطنا أو مواجهة قوتنا الصاروخية

سبوتنيك عربي

أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد"، مشددًا أن "طهران مستعدة لجميع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T05:30+0000

2026-05-19T05:30+0000

2026-05-19T05:30+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg

وقال رضائي، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا"، مضيفًا أن "تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي قوة يمكنها فتحه دون موافقتنا".وأشار إلى أن "إيران بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى، يهدف إلى إدارة مضيق هرمز"، موضحًا أنه "وفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور من خلاله".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.وأضاف أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وتابع: "وجّهت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

https://sarabic.ae/20260518/ترامب-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-وإيران-تقتربان-من-التوصل-إلى-اتفاق-1113522475.html

https://sarabic.ae/20260518/بزشكيان-الحوار-مع-أمريكا-لا-يعني-استسلاما-1113520568.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم