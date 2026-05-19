https://sarabic.ae/20260519/كالاس-تهدد-الدول-المتعاونة-مع-موسكو-وطهران-1113526556.html
كالاس تهدد الدول المتعاونة مع موسكو وطهران
كالاس تهدد الدول المتعاونة مع موسكو وطهران
سبوتنيك عربي
صرحت كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول المتعاونة مع روسيا وإيران ستفقد تمويل الاتحاد الأوروبي. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T07:53+0000
2026-05-19T07:53+0000
2026-05-19T07:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وقالت كالاس: "إذا كان الشريك يدعم روسيا أو إيران، فعليه أن يظهر مرونة حتى نتمكن من إعادة هيكلة تفاعلنا في هذه الحالة".وبحسب التقارير، فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية لم تحدد نوع "الشروط المرنة" التي كانت تشير إليها.تأتي تصريحات كالاس في الوقت الذي يحاول فيه قادة الاتحاد الأوروبي وضع إستراتيجية لبرنامج استثماري بقيمة 300 مليار يورو بعنوان "البوابة العالمية" ضمن ميزانية مدتها 7 سنوات.لطالما كانت كايا كالاس موضع سخرية من خبراء العالم بسبب تصريحاتها الاستفزازية وتعليقاتها غير الدقيقة تاريخيا.في الوقت نفسه، تتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب خطابها المعادي لروسيا.وذكرت صحيفة "بايس" أيضاً أن كالاس أصبحت جزءًا مما يمكن اعتباره أسوأ قيادة في بروكسل منذ عقود. وأشارت الصحيفة إلى أنها تولي اهتماماً مفرطًا بروسيا، الأمر الذي يؤثر على موقفها من قضايا أخرى.الاتحاد الأوروبي يرفض مناقشة ترشيح كالاس كمفاوضة مع روسياموسكو: توجه أوروبا للحوار إشارة إيجابية
https://sarabic.ae/20260514/مفوضة-أوروبية-سابقة-كالاس-لا-ترقى-لقيادة-مفاوضات-الاتحاد-الأوروبي-مع-روسيا-1113414443.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, إيران
كالاس تهدد الدول المتعاونة مع موسكو وطهران
صرحت كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول المتعاونة مع روسيا وإيران ستفقد تمويل الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "إذا كان الشريك يدعم روسيا أو إيران، فعليه أن يظهر مرونة حتى نتمكن من إعادة هيكلة تفاعلنا في هذه الحالة".
وبحسب التقارير، فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية لم تحدد نوع "الشروط المرنة" التي كانت تشير إليها.
تأتي تصريحات كالاس في الوقت الذي يحاول فيه قادة الاتحاد الأوروبي وضع إستراتيجية لبرنامج استثماري بقيمة 300 مليار يورو بعنوان "البوابة العالمية" ضمن ميزانية مدتها 7 سنوات.
لطالما كانت كايا كالاس موضع سخرية من خبراء العالم بسبب تصريحاتها الاستفزازية وتعليقاتها غير الدقيقة تاريخيا.
في الوقت نفسه، تتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب خطابها المعادي لروسيا.
وذكرت صحيفة "بايس" أيضاً أن كالاس أصبحت جزءًا مما يمكن اعتباره أسوأ قيادة في بروكسل منذ عقود. وأشارت الصحيفة إلى أنها تولي اهتماماً مفرطًا بروسيا، الأمر الذي يؤثر على موقفها من قضايا أخرى.