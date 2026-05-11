https://sarabic.ae/20260511/موسكو-توجه-أوروبا-للحوار-إشارة-إيجابية-1113337427.html

موسكو: توجه أوروبا للحوار إشارة إيجابية

موسكو: توجه أوروبا للحوار إشارة إيجابية

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، لــ"ريا نوفوستي"، اليوم الاثنين، بأن الحديث في أوروبا عن ضرورة الحوار مع روسيا يُعدّ عاملاً إيجابيًا، لكن... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T20:38+0000

2026-05-11T20:38+0000

2026-05-11T20:38+0000

روسيا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف: "من الجدير بالذكر أن أوروبا بدأت تتحدث بشكل متزايد عن ضرورة الحوار مع روسيا. نُرحّب بهذا؛ إنه عامل إيجابي، لكنه لا يزال في مراحله الأولية؛ سنرى كيف ستتطور الأمور".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي رد من أوروبا بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، لإجراء مفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت ردًا من أوروبا بشأن ترشيح شرودر: "لا، سُئل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمّن يفضّله، فذكر شرودر لأنه يعرفه جيدًا، وهو سياسي متقاعد حالياً".صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري.وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.

https://sarabic.ae/20260511/الخارجية-الروسية-محاولة-كالاس-أن-تكون-وسيطا-في-الحوار-المستقبلي-مع-روسيا-بلا-جدوى-1113334481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي