مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تأتي لتؤكد أن "حرب الإبادة"... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تهديدات سموتريتش ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، مع تحديد أهداف لمهاجمتها، إلى جانب توقيعه على قرار فوري بإخلاء تجمع الخان الأحمر بحجة أن السلطة هي من بدأت هذه المعركة.وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يشهده قطاع غزة من حصار وقصف وقتل وتدمير، وما تتعرض له الضفة الغربية من بناء واستعمار وتوسع استيطاني واعتداءات مستمرة للمستعمرين، يمثل إجراءات إسرائيلية استعمارية تهدف إلى توسيع الاستيطان للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن كل هذه الممارسات تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لكافة القوانين الدولية.وأكد أن "الجانب الفلسطيني يمتلك قرارات دولية هامة جدا صادرة عن مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد بوضوح على عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية التي قضت بعدم جواز بقاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين".وأشار الدكتور واصل أبو يوسف في الوقت ذاته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تصنف الاستعمار الاستيطاني حسب ميثاق روما كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها.وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "ما جرى مؤخرا من ترتيبات لإضافة أسماء جديدة من مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن سياسات الاستيطان، والتطهير العرقي، والعقاب الجماعي، وطرد المواطنين، يتقاطع مع خطورة خطوة التوقيع على الإخلاء الفوري لمنطقة الخان الأحمر".وشدد أبو يوسف على أن "العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب اليوم تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل الضغط على الاحتلال، ورفض الحرب المفتوحة وزيادة الاستيطان وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتفعيل آليات عملية لفرض عقوبات قوية ومحاكمة قادة الاحتلال لقطع الطريق أمام مواصلة هذه الجرائم".وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية، على حد تعبيره. وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدا أن إسرائيل سترد على ذلك.كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، معتبرا أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب

© AP Photo / Maya Alerruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تأتي لتؤكد أن "حرب الإبادة" المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لم تتوقف لحظة واحدة.
وجاءت تهديدات سموتريتش ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، مع تحديد أهداف لمهاجمتها، إلى جانب توقيعه على قرار فوري بإخلاء تجمع الخان الأحمر بحجة أن السلطة هي من بدأت هذه المعركة.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يشهده قطاع غزة من حصار وقصف وقتل وتدمير، وما تتعرض له الضفة الغربية من بناء واستعمار وتوسع استيطاني واعتداءات مستمرة للمستعمرين، يمثل إجراءات إسرائيلية استعمارية تهدف إلى توسيع الاستيطان للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن كل هذه الممارسات تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لكافة القوانين الدولية.
سموتريتش يتوعد بمهاجمة "أهداف السلطة الفلسطينية" ويأمر بالإخلاء الفوري لـ"الخان الأحمر"
وأكد أن "الجانب الفلسطيني يمتلك قرارات دولية هامة جدا صادرة عن مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد بوضوح على عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية التي قضت بعدم جواز بقاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين".
وأشار الدكتور واصل أبو يوسف في الوقت ذاته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تصنف الاستعمار الاستيطاني حسب ميثاق روما كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "ما جرى مؤخرا من ترتيبات لإضافة أسماء جديدة من مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن سياسات الاستيطان، والتطهير العرقي، والعقاب الجماعي، وطرد المواطنين، يتقاطع مع خطورة خطوة التوقيع على الإخلاء الفوري لمنطقة الخان الأحمر".
وأوضح أن "هذا القرار يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، وهو مخطط استعماري كان يحلم الاحتلال بتنفيذه منذ سنوات طويلة سابقة ويعتقد واهما أنه قادرا على تمريره اليوم".
وشدد أبو يوسف على أن "العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب اليوم تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل الضغط على الاحتلال، ورفض الحرب المفتوحة وزيادة الاستيطان وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتفعيل آليات عملية لفرض عقوبات قوية ومحاكمة قادة الاحتلال لقطع الطريق أمام مواصلة هذه الجرائم".
وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية، على حد تعبيره. وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدا أن إسرائيل سترد على ذلك.
وأضاف أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلا للإلغاء، على حد تعبيره.
كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، معتبرا أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.
وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.
