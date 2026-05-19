مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تأتي لتؤكد أن "حرب الإبادة"...

2026-05-19T18:27+0000

وجاءت تهديدات سموتريتش ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، مع تحديد أهداف لمهاجمتها، إلى جانب توقيعه على قرار فوري بإخلاء تجمع الخان الأحمر بحجة أن السلطة هي من بدأت هذه المعركة.وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يشهده قطاع غزة من حصار وقصف وقتل وتدمير، وما تتعرض له الضفة الغربية من بناء واستعمار وتوسع استيطاني واعتداءات مستمرة للمستعمرين، يمثل إجراءات إسرائيلية استعمارية تهدف إلى توسيع الاستيطان للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن كل هذه الممارسات تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لكافة القوانين الدولية.وأكد أن "الجانب الفلسطيني يمتلك قرارات دولية هامة جدا صادرة عن مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد بوضوح على عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية التي قضت بعدم جواز بقاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين".وأشار الدكتور واصل أبو يوسف في الوقت ذاته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تصنف الاستعمار الاستيطاني حسب ميثاق روما كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها.وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "ما جرى مؤخرا من ترتيبات لإضافة أسماء جديدة من مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن سياسات الاستيطان، والتطهير العرقي، والعقاب الجماعي، وطرد المواطنين، يتقاطع مع خطورة خطوة التوقيع على الإخلاء الفوري لمنطقة الخان الأحمر".وشدد أبو يوسف على أن "العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب اليوم تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل الضغط على الاحتلال، ورفض الحرب المفتوحة وزيادة الاستيطان وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتفعيل آليات عملية لفرض عقوبات قوية ومحاكمة قادة الاحتلال لقطع الطريق أمام مواصلة هذه الجرائم".وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية، على حد تعبيره. وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدا أن إسرائيل سترد على ذلك.كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، معتبرا أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

