سموتريتش يتوعد بمهاجمة "أهداف السلطة الفلسطينية" ويأمر بالإخلاء الفوري لـ"الخان الأحمر"

سبوتنيك عربي

قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارًا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T10:44+0000

واعتبر سموتريتش، في تصريحات له، أن "أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين الإسرائيليين تمثل إعلان حرب"، وفق وصفه.وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على ذلك.وأضاف أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرًا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلاً للإلغاء، على حد تعبيره.وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

