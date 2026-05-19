سموتريتش يتوعد بمهاجمة "أهداف السلطة الفلسطينية" ويأمر بالإخلاء الفوري لـ"الخان الأحمر"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سموتريتش يتوعد بمهاجمة "أهداف السلطة الفلسطينية" ويأمر بالإخلاء الفوري لـ"الخان الأحمر"
قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارًا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
واعتبر سموتريتش، في تصريحات له، أن "أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين الإسرائيليين تمثل إعلان حرب"، وفق وصفه.وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على ذلك.وأضاف أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرًا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلاً للإلغاء، على حد تعبيره.وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "تلقى إخطارًا بصدور أمر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا القرار بأنه موجّه ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية، على حد تعبيره.
واعتبر سموتريتش، في تصريحات له، أن "أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين الإسرائيليين تمثل إعلان حرب"، وفق وصفه.
وحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيد، قائلاً إنها "بدأت الحرب"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على ذلك.
وأضاف أنه "ماضٍ في خطط توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبرًا أن مشروع الاستيطان لن يكون قابلاً للإلغاء، على حد تعبيره.

كما تحدث عما وصفه بـ"تغيير جذري" في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن صلاحياته كوزير للمال وضمن مهامه في وزارة الأمن ستتيح له استهداف ما وصفه بالأهداف الاقتصادية وغيرها.

وأعلن سموتريتش أنه وقّع على قرار يتعلق بإخلاء فوري لقرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات "مجرد بداية"، بحسب تصريحاته.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
