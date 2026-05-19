https://sarabic.ae/20260519/مصر-توجه-رسالة-لجميع-الأجانب-المقيمين-على-أراضيها-1113535284.html
مصر توجه رسالة لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها
مصر توجه رسالة لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها
سبوتنيك عربي
أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيهم بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T12:30+0000
2026-05-19T12:30+0000
2026-05-19T12:36+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب في تلك الرسالة يعود إلى "تقنين أوضاع الأجانب وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم".وناشدت الدولة المصرية ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان لها، أن "تلك الرسالة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة".وكانت مصر خففت من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/ أيار 2023، قرارًا تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارًا تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.
https://sarabic.ae/20240911/قرار-عاجل-من-مصر-بشأن-الأجانب-المقيمين-على-أراضيها-1092611228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر توجه رسالة لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها
12:30 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 19.05.2026)
أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيهم بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأفادت بوابة
"أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السبب في تلك الرسالة يعود إلى "تقنين أوضاع الأجانب وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم".
وناشدت الدولة المصرية ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
11 سبتمبر 2024, 12:13 GMT
وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان لها، أن "تلك الرسالة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي
وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة".
وأكدت القاهرة ضرورة "توجه الأجانب المقيمين بالبلاد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، علمًا بأنه لن يتم التعامل من كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء".
وكانت مصر خففت من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/ أيار 2023، قرارًا تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات
قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارًا تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.