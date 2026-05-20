الخارجية الإيرانية: نعرف كيف ندافع عن أنفسنا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن قرار كيفية الرد على أي عدوان جديد يعود إلى قواتنا المسلحة. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T20:51+0000

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بقائي، أن "قواتنا المسلحة يدركون جيدا كيف يردون، لأنهم يمتلكون خبرة حرب الـ 12 يوما، ثم حرب الـ 40 يوما من الدفاع في مواجهة العدوان. وبشكل أساسي، خلال المئة عام الماضية تعلمنا كيف ندافع عن بلدنا".وقال بقائي: "إننا أقوياء، ومصممون على الدفاع عن وطننا وهذا هو ما قمنا به خلال العام الماضي، وسنواصل القيام به".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف الرئيس الأمريكي، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي

