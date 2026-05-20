خبير لـ"سبوتنيك": كسر الدولار وتأمين الطاقة... رسائل استراتيجية صلبة من القمة الروسية الصينية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لمركز "الفارابي" للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، على الأهمية البالغة والاستراتيجية العميقة للرسائل التي جاءت في تصريحات... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال غباشي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن التصريحات تؤكد بأن هناك شراكة استراتيجية وتحالفا وثيقا بين روسيا والصين لا يمكن فكه بأي حال من الأحوال، مشددا على أنه لا يمكن لأي علاقات أو تحالفات أخرى على المستويين الدولي والإقليمي أن تطغى على هذا التحالف.وأوضح أن هذه الشراكة ظهرت بقوة من خلال طبيعة الزيارة الأخيرة واللقاء الحميمي الذي جمع رئيسي البلدين وعكس ثقة متبادلة تؤسس لبناء تحالف استراتيجي مهم، كما وجه اللقاء رسالة في غاية الأهمية للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن الزيارة جاءت بعد زيارة ترامب بأيام معدودة.وأضاف غباشي أن الحديث عن التعامل التجاري بالعملات الوطنية بين البلدين يمثل خطوة مهمة جدا وتحمل بعدًا استراتيجيا، مشيرا إلى أن وصول العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين إلى مرحلة الاعتماد على العملات المحلية بعيدا عن هيمنة الدولار يعتبر رسالة بالغة الأهمية، تعطي إيحاءً واضحا بأن العلاقة بين الجانبين قد وصلت إلى مدى متقدم لا يمكن التأثير عليه، لافتا إلى أهمية رسالة الرئيس الروسي في هذا السياق والتي أكدت على محورية التحالف بين موسكو وبكين.وأشار غباشي في ختام حديثه إلى أن المشهد الراهن يوحي بأن العالم بات أمام قطب هام وصاعد على النطاقين الدولي والإقليمي، معتبرا أن العد التنازلي للهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم قد بدأ بالفعل.وأكدت روسيا والصين، في بيان مشترك، أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بينهما أرست الأساس طويل الأمد للعلاقات الحديثة التي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، كما اتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب، بهدف تعزيز شراكتهما الشاملة وتفاعلهما الاستراتيجي.وجاء في البيان الذي نشر، اليوم الأربعاء، على موقع الكرملين الالكتروني: "اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال سياسة الشباب، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب، وريادة الأعمال الشبابية، والعمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، ووسائل الإعلام الجديدة، وتوسيع الشراكات بين وكالات الشباب الإقليمية والمنظمات غير الربحية".وأكد الرئيس الصيني، على المستوى الرفيع وطبيعة العلاقات الروسية الصينية، فيما أشار الزعيم الروسي، إلى أن البلدين قد أبرما حزمة كبيرة جدًا من الوثائق الحكومية المشتركة، والوثائق بين الإدارات، والوثائق المؤسسية، والتي تم توقيع بعضها في الصين.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

