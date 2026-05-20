قائد "نفق جلبوع" محمود العارضة يكشف تفاصيل تجربته في السجن ورؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد "نفق جلبوع" محمود العارضة يكشف تفاصيل تجربته في السجن ورؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قال الأسير الفلسطيني المحرر، محمود العارضة، إن "الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات الجسام بات أقرب من أي وقت لتحقيق آماله في الحرية والخلاص". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
14:19 GMT 20.05.2026
حصري
قال الأسير الفلسطيني المحرر، محمود العارضة، إن "الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات الجسام بات أقرب من أي وقت لتحقيق آماله في الحرية والخلاص".
وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي فقد شرعيته أمام العالم"، وأن "معركة التحرير باتت مسألة وقت وإرادة شعبية".
وأكد العارضة، في حديثه مع برنامج "لقاء سبوتنيك" أنه "رغم النفق المظلم الذي نعيشه، أرى في نهايته نورا سيقودنا إلى الحرية وإقامة دولتنا المستقلة. إسرائيل تجاوزت كل حدود الإفساد والعلو، واليوم انكشفت حقيقتها أمام العالم".
العارضة الذي قضى أكثر من 32 عاما في السجون الإسرائيلية منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وصف تجربته بأنها "ذاكرة تاريخية قاسية لكنها إيجابية"، مؤكدا أنها زادته ثباتا على المبدأ وإصرارا على مواصلة النضال.
وأوضح أن الحركة الأسيرة الفلسطينية كانت قوية ومسيطرة داخل السجون لعقود، حيث انتزع الأسرى حقوقهم بالقوة، لكن الأوضاع تغيرت جذريا بعد حرب السابع من أكتوبر 2023، لتتحول السجون إلى "مأساة كبرى" مليئة بالانتهاكات.
وروى العارضة تفاصيل ما تعرض له الأسرى في العامين الأخيرين، من "ضرب وإهانة وتحقيقات قاسية، وصولاً إلى الحرمان من النوم عبر الإنارة المستمرة والمنبهات داخل الزنازين". وقال: "ما يجري اليوم في السجون الإسرائيلية لا يشبه أي تجربة في التاريخ الحديث أو القديم، إنه وضع كارثي يفوق كل التصورات".
وشدد العارضة على أن "القضية الفلسطينية ليست فقط سياسية، بل هي قضية دينية، قومية، إنسانية، وأخلاقية"، مضيفا: "أنا صاحب رسالة وصاحب قضية عادلة، ومستعد أن أقدّم حياتي ودمائي من أجلها. لم أندم يوما على هذا الطريق".
وأشار إلى أن "معظم الأسرى الفلسطينيين هم من فئة المثقفين وطلاب الجامعات، ما جعلهم أكثر صلابة في مواجهة محاولات الاحتلال لكسر إرادتهم".
وأكد العارضة أن "الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وأن المقاومة ستستعيد قوتها مهما كانت التحديات"، قائلاً: "هذه جولة من جولات طويلة في تاريخ شعبنا، لكننا أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الحرية والخلاص".
وأكد الأسير المحرر، أن "الشعب الفلسطيني اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب تجديد القيادة وضخ دماء جديدة قادرة على الارتقاء إلى مستوى القضية الوطنية الكبرى". وأوضح: "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة تحمل الهم الوطني، ونأمل أن يتم الإفراج عن قيادات بارزة مثل الدكتور مروان البرغوثي وأحمد سعدات وأحمد جرادات وغيرهم، لما سيكون لهم من أثر كبير على مسيرة الشعب الفلسطيني".
وذكر العارضة أن "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر تلقت ضربات عنيفة أحدثت خللا في عقلها السياسي والعسكري"، مشيرا إلى أن "اليمين المتطرف داخلها بات يتصرف بعشوائية وارتجالية، وهو ما يعكس حالة الفوضى التي يعيشها الكيان".
وأضاف: "من المتوقع أن يعاود الاحتلال الحرب على غزة، لكنني على يقين أن الشعب الفلسطيني سيصمد كما صمد في جنين عام 2002، وأن المقاومة ستخرج أقوى".
وانتقد العارضة موقف الرئيس محمود عباس الذي وصف إلقاء الحجر بالإرهاب، مؤكدًا أن "هذا النهج لا يعكس حقيقة الشعب الفلسطيني الذي يرى في المقاومة خيارا أساسيا". وقال: "قد نختلف مع حركة فتح في الرؤية، لكننا مجتمعون على فلسطين والشهداء والأسرى والقضايا الكبرى".
وتوقف العارضة عند مكانة المرأة، مشيدا بدورها في المجتمع الفلسطيني، وكشف أنه كتب كتابا عن المرأة صادرته إسرائيل داخل السجن، مؤكدا: "عندما تقود المرأة العالم سيكون أفضل، فالشرور التي صنعها الرجال هي سبب مآسي البشرية"، مبينا أن "النموذج القرآني الأمثل للحاكم الصالح كان للملكة بلقيس".
وروى العارضة تفاصيل عملية نفق الحرية التي قادها داخل سجن "جلبوع"، موضحا أنها استغرقت تسعة أشهر من العمل المتواصل باستخدام أدوات بسيطة أبرزها "المعلقة" التي أصبحت رمزا للعملية.
وذكر: "بدأنا الحفر في ديسمبر 2020 من داخل الحمام، وشكّلنا فريقا من 11 أسيرا، واستطعنا اختراق طبقات الإسمنت والحديد وصولاً إلى الأرض الترابية، حتى تحقق الحلم بالخروج إلى الحرية".
واختتم العارضة حديثه بالتأكيد على أن الحرية بالنسبة له كانت فكرة راسخة منذ الطفولة، وأنه ظل يشعر بها حتى داخل السجون، قائلا: "كنا أحرارا بأفكارنا رغم قيود أجسادنا، والاحتلال لم يستطع أن يكسر إرادتنا".
