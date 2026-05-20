https://sarabic.ae/20260520/من-هرمز-إلى-براكة-الإمارات-التهديد-الإيراني-يتجاوز-حدود-الخليج-العربي-1113571018.html

من هرمز إلى "براكة"... الإمارات: التهديد الإيراني يتجاوز حدود الخليج العربي

من هرمز إلى "براكة"... الإمارات: التهديد الإيراني يتجاوز حدود الخليج العربي

سبوتنيك عربي

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن "استهداف المليشيات الإيرانية في العراق لمحطة "براكة" للطاقة النووية، يمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T09:01+0000

2026-05-20T09:01+0000

2026-05-20T09:01+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العراق اليوم

العراق

أخبار إيران

إيران

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103296540_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_9878d4d731aa1ce6510a09237f157ec3.jpg

وقال قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "استهداف المنشآت النووية السلمية يعد انتهاكًا واضحًا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، إضافة إلى مخالفة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981".وأضاف أن "اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدًا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي"، معتبرًا أن "استهداف محطة "براكة" عمل إجرامي موجّه، وانتهاك مباشر للقانون الدولي".ويوم أمس الاثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران للجميع"، داعيًا إلى "الحذر من مؤامرات الأطراف الخارجية الرامية إلى إثارة الفتنة".وأضاف: "لن ندع التقارير التي تشير إلى نية الإمارات العربية المتحدة مهاجمة إيران، وزيارة مسؤولين إسرائيليين لأبوظبي، تنسينا الجهة التي تمثل التهديد الرئيسي".وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاعتداء الإرهابي الغادر"، الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر طائرات مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في المكونات أو المنشآت الحيوية.وأشار وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، الجمعة الماضية، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية"، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

https://sarabic.ae/20260519/نيبينزيا-استهداف-محطة-براكة-النووية-بالإمارات-غير-مقبول-وروسيا-تدين-هذا-الهجوم-بشدة--1113553677.html

العراق

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار إيران, إيران, العالم العربي