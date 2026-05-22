ترامب: ميزانية عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/ترامب-ميزانية-عسكرية-أمريكية-جديدة-بقيمة-15-تريليون-دولار-لعام-2027-1113660766.html
ترامب: ميزانية عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027
ترامب: ميزانية عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقدم ميزانية جديدة للإنفاق العسكري بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، مشيرا إلى أنه وضع... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T16:37+0000
2026-05-22T16:37+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113660609_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f522975b0149b8b45549bf8ba6689645.jpg
جاء ذلك في كلمة لترامب، بمناسبة أداء، كيفن وارش، اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في لحظة تعد حاسمة لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأداء الاقتصاد الأمريكي.وكان وارش تفوق على منافسيه لتولي المنصب، مستفيدا من مواقفه المنتقدة لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، إضافة إلى طرحه خططا تدعو إلى خفض أسعار الفائدة، فضلا عن علاقاته مع ترامب.كما أكد الرئيس الأمريكي في كلمته، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن طهران "تتوق بشدة" لعقد صفقة مع واشنطن "ولا تملك خيارا آخر"، على حد تعبيره.ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تجري تقييمًا لمخزونها الصاروخي الدفاعي بعد الحرب التي خاضتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون يجري تقييما للوضع العسكري الدفاعي بهدف الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب مع إيران، والتي توقفت بموجب اتفاق هدنة هش بدأ في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.وكشفت تقييمات "البنتاغون" أن "الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من صواريخ الاعتراض الدفاعية المتطورة خلال الحرب الأخيرة على إيران وأنفق كميات هائلة من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل ضد صواريخ إيران، مقارنة بما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن "ذلك يعكس مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال الحرب على إيران، ويثير تساؤلات حول جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية حول العالم".وأفادت بأن "الولايات المتحدة قد أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد" للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف إجمالي مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" أُطلقت من سفن حربية في شرق البحر المتوسط".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260522/روبيو-ترامب-مستاء-جدا-من-الناتو-بسبب-حرب-إيران-1113633921.html
https://sarabic.ae/20260522/موسكو-روسيا-تعارض-تكرار-العدوان-المسلح-على-إيران-وتؤكد-عدم-وجود-مبررات-قانونية-له--1113651318.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113660609_89:0:1422:1000_1920x0_80_0_0_8e030e83a6756dbe7bf8067638e40b13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: ميزانية عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027

16:37 GMT 22.05.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقدم ميزانية جديدة للإنفاق العسكري بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، مشيرا إلى أنه وضع هذه الميزانية خلال ولايته الأولى "من دون أن يتوقع استخدامها بهذا الحجم في ولايته الثانية".
جاء ذلك في كلمة لترامب، بمناسبة أداء، كيفن وارش، اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في لحظة تعد حاسمة لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأداء الاقتصاد الأمريكي.
وكان وارش تفوق على منافسيه لتولي المنصب، مستفيدا من مواقفه المنتقدة لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، إضافة إلى طرحه خططا تدعو إلى خفض أسعار الفائدة، فضلا عن علاقاته مع ترامب.
كما أكد الرئيس الأمريكي في كلمته، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن طهران "تتوق بشدة" لعقد صفقة مع واشنطن "ولا تملك خيارا آخر"، على حد تعبيره.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
روبيو: ترامب "مستاء جدا" من "الناتو" بسبب حرب إيران
01:02 GMT
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تجري تقييمًا لمخزونها الصاروخي الدفاعي بعد الحرب التي خاضتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون يجري تقييما للوضع العسكري الدفاعي بهدف الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب مع إيران، والتي توقفت بموجب اتفاق هدنة هش بدأ في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.
وكشفت تقييمات "البنتاغون" أن "الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من صواريخ الاعتراض الدفاعية المتطورة خلال الحرب الأخيرة على إيران وأنفق كميات هائلة من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل ضد صواريخ إيران، مقارنة بما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن "ذلك يعكس مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال الحرب على إيران، ويثير تساؤلات حول جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية حول العالم".
وأفادت بأن "الولايات المتحدة قد أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد" للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف إجمالي مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" أُطلقت من سفن حربية في شرق البحر المتوسط".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له
12:13 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала