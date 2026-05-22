معلومات أولية تفيد بمقتل 4 أشخاص نتيجة هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك
2026-05-22T08:13+0000
08:13 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 08:32 GMT 22.05.2026)
أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، بمقتل أربعة أشخاص جراء غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى أكاديمي وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وذلك وفقًا لتقارير أولية.
وكتبت لانتراتوفا على قناتها في تطبيق "تيليغرام": "كان هناك 86 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت وقوع الغارة، وتشير التقارير الأولية إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 35 طفلًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو في وقت سابق من اليوم الجمعة، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.
وقالت: "باشينكو: نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة
(جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس
، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.