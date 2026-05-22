معلومات أولية تفيد بمقتل 4 أشخاص نتيجة هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
معلومات أولية تفيد بمقتل 4 أشخاص نتيجة هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
معلومات أولية تفيد بمقتل 4 أشخاص نتيجة هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك

08:13 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 08:32 GMT 22.05.2026)
أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، بمقتل أربعة أشخاص جراء غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى أكاديمي وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وذلك وفقًا لتقارير أولية.
وكتبت لانتراتوفا على قناتها في تطبيق "تيليغرام": "كان هناك 86 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت وقوع الغارة، وتشير التقارير الأولية إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 35 طفلًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو في وقت سابق من اليوم الجمعة، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.

وقالت: "باشينكو: نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
