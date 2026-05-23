ارتفاع عدد الضحايا جراء الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في لوغانسك إلى 12 قتيلا
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 12 قتيلًا. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T11:14+0000
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 12 قتيلًا.
وأصدرت الطوارئ الروسية بيانا، اليوم السبت، جاء فيه: "أُصيب 48 شخصًا (إثر الهجوم)، وتوفي منهم 12 شخصا".
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية
وسكنًا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".