الخارجية: وفاة قنصل أذربيجان في حادث سير بإيران
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس السبت، وفاة القنصل الأذربيجاني في تبريز، راميل عمرانوف، في حادث سير بإيران.
الخارجية: وفاة قنصل أذربيجان في حادث سير بإيران
21:58 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 21:59 GMT 23.05.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس السبت، وفاة القنصل الأذربيجاني في تبريز، راميل عمرانوف، في حادث سير بإيران.
وكتبت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام: "نشعر بصدمة بالغة إزاء
نبأ وفاة زميلنا الدبلوماسي الكريم، راميل رضا أوغلو عمرانوف".
وأفادت الخارجية أن عمرانوف شغل منصب رئيس القنصلية العامة لأذربيجان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة تبريز.
وكشفت الخارجية أن عمرانوف توفي في حادث سير أثناء قيادته سيارته في مهمة رسمية على طريق جلفا-تبريز السريع بالقرب من قرية مرند.
وقدّمت الوزارة تعازيها الحارة إلى عائلة الفقيد وأقاربه وزملائه.