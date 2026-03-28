https://sarabic.ae/20260328/وزير-الخارجية-الإيراني-يشكر-أذربيجان-على-مساعداتها-الإنسانية-1112056565.html
وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية
وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن امتنانه لأذربيجان على المساعدات الإنسانية، وتوفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T20:19+0000
2026-03-28T20:19+0000
2026-03-28T20:19+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
أزربيجان
توصيل مساعدات انسانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg
وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "أعرب عن امتناني لحكومة وشعب أذربيجان على المساعدات الإنسانية، وكذلك على توفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260328/إعلام-مقتل-عائلة-من-10-أفراد-في-عدوان-أمريكي-إسرائيلي-على-مدينة-قم-1112026118.html
أزربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9116b5997a229b71c74d8d520d3be444.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ايران اليوم, أزربيجان, توصيل مساعدات انسانية
العالم, أخبار ايران اليوم, أزربيجان, توصيل مساعدات انسانية
وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن امتنانه لأذربيجان على المساعدات الإنسانية، وتوفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى.
وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "أعرب عن امتناني لحكومة وشعب أذربيجان على المساعدات الإنسانية، وكذلك على توفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى".
ويوم الجمعة الماضي عبرت شاحنات، تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحدود الأذربيجانية الإيرانية، عند نقطة تفتيش أستارا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".