وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن امتنانه لأذربيجان على المساعدات الإنسانية، وتوفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "أعرب عن امتناني لحكومة وشعب أذربيجان على المساعدات الإنسانية، وكذلك على توفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن امتنانه لأذربيجان على المساعدات الإنسانية، وتوفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى.
وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "أعرب عن امتناني لحكومة وشعب أذربيجان على المساعدات الإنسانية، وكذلك على توفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى".

ويوم الجمعة الماضي عبرت شاحنات، تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحدود الأذربيجانية الإيرانية، عند نقطة تفتيش أستارا.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
