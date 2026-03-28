https://sarabic.ae/20260328/وزير-الخارجية-الإيراني-يشكر-أذربيجان-على-مساعداتها-الإنسانية-1112056565.html

وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية

وزير الخارجية الإيراني يشكر أذربيجان على مساعداتها الإنسانية

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن امتنانه لأذربيجان على المساعدات الإنسانية، وتوفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى.

2026-03-28T20:19+0000

2026-03-28T20:19+0000

2026-03-28T20:19+0000

العالم

أخبار ايران اليوم

أزربيجان

توصيل مساعدات انسانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg

وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "أعرب عن امتناني لحكومة وشعب أذربيجان على المساعدات الإنسانية، وكذلك على توفير الظروف اللازمة لإيصال مساعدات الدول الأخرى".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران

أزربيجان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار ايران اليوم, أزربيجان, توصيل مساعدات انسانية