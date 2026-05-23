خبير في الطاقات المتجددة لـ"سبوتنيك": ليبيا تمتلك إمكانيات استثنائية في الطاقة الشمسية

23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T14:21+0000

وقال رئيس قسم هندسة الطاقات المتجددة والمستدامة في جامعة "عمر المختار" الدكتور، طارق الترهوني، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "ليبيا تعد من الدول الغنية بمصادر الطاقة التقليدية خاصة النفط والغاز الطبيعي حيث يشكل النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي والمصدر الرئيسي للدخل القومي".وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أبرز مصادر الطاقة المتجددة في ليبيا حيث تصنف البلاد ضمن أفضل دول العالم من حيث الإمكانيات الشمسية إذ يتراوح متوسط الإشعاع الشمسي بين 5.5 و7.5 كيلوواط ساعة لكل متر مربع يوميًا مع أكثر من 3000 ساعة سطوع شمسي سنويًا لا سيما في المناطق الجنوبية مثل سبها وغات والكفرة.وأضاف أن تطبيقات الطاقة الشمسية في ليبيا تشمل إنتاج الكهرباء عبر الخلايا الكهروضوئية (PV) وإنشاء محطات الطاقة الشمسية الحرارية (CSP) إلى جانب استخدامها في تحلية المياه وتشغيل الآبار الزراعية وأنظمة التبريد والتكييف.كما لفت إلى أن ليبيا تمتلك إمكانيات في مجال الكتلة الحيوية رغم أنها أقل مقارنة بالطاقة الشمسية والرياح مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من المخلفات الزراعية والنفايات العضوية ومخلفات الحيوانات لإنتاج الغاز الحيوي والطاقة الحرارية والكهربائية.وأكد أن التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة يحمل العديد من المزايا أبرزها تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتخفيف الضغط على محطات الكهرباء التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري إضافة إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية خصوصا في ظل معاناة ليبيا من الانقطاعات المتكررة وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف.وفي المقابل، أوضح الترهوني أن قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا يواجه عددا من التحديات أبرزها الاعتماد الاقتصادي الكبير على النفط وضعف البنية التحتية وتهالك الشبكة الكهربائية ونقص مراكز الأبحاث والتصنيع المحلي إضافة إلى ارتفاع التكلفة الأولية لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين.وأشار إلى أن الانقسام السياسي وغياب التشريعات المنظمة لقطاع الطاقات المتجددة وضعف الاستقرار الأمني والإداري عوامل تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب التي قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال.لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الطاقات المتجددة يمكن أن تغطي جزءا كبيرا من الطلب المحلي على الكهرباء وتسهم في تقليل استهلاك الوقود محليا ورفع كفاءة الطاقة مشيرا إلى أنه على المدى البعيد ما بين عامي 2040 و2060 يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الليبي إذا ما تم الاستثمار الجاد في البنية التحتية وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ودعم البحث العلمي وإنشاء الشبكات الذكية وأنظمة التخزين الحديثة.وأوضح أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الطاقة الشمسية والمساحات الواسعة وقربها الجغرافي من أوروبا متوقعا أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا مهمًا مستقبلًا في مجالات النقل والصناعة الثقيلة وتصدير الطاقة النظيفة.وأكد أن مستقبل ليبيا في قطاع الطاقة يكمن في نموذج "الدمج الطاقي" القائم على الجمع بين النفط والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بما يحقق تنوع مصادر الدخل والأمن الطاقي والتنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات البيئية.استمرار ضخ الدولار في ليبيا.. حلول نقدية مؤقتة أم تأجيل للأزمة الاقتصادية؟مصرف ليبيا المركزي يعلن انطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاق الإنفاق الموحد

وليد لامة

