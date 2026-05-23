"طرف يفتقر للنزاهة" و"أناس أذكياء".. رسائل متبادلة بلقاء قاليباف وقائد الجيش الباكستاني في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260523/طرف-يفتقر-للنزاهة-وأناس-أذكياء-رسائل-متبادلة-بلقاء-قاليباف-وقائد-الجيش-الباكستاني-في-طهران-1113674818.html
"طرف يفتقر للنزاهة" و"أناس أذكياء".. رسائل متبادلة بلقاء قاليباف وقائد الجيش الباكستاني في طهران
"طرف يفتقر للنزاهة" و"أناس أذكياء".. رسائل متبادلة بلقاء قاليباف وقائد الجيش الباكستاني في طهران
سبوتنيك عربي
أشاد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، في طهران، بدعم وجهود الشعب والحكومة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T11:36+0000
2026-05-23T11:36+0000
إيران
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113674661_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_110b95d1012f0f43e91d9d925c9a8ecd.jpg
ووصف قاليباف هذه التفاعلات بأنها "مثال للتعاون المثمر بين الدول والحكومات الإسلامية، والذي يمكن أن يكون نموذجا يُحتذى به للدول الإسلامية الأخرى". وأكد قاليباف لمنير: "لن نحيد عن حقوق أمتنا وبلادنا، لا سيما مع طرف يفتقر إلى النزاهة والثقة، ومثلما دافعت طهران عن الشعب الإيراني بشجاعة وحزم في ساحة المعركة، فإنها ستسعى جاهدة، بحكمة وقوة، في مجال الدبلوماسية لتحقيق حقوق إيران المشروعة وحماية مصالحها الوطنية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "يدرك الجيش الإيراني قيمة السلام أكثر من أي جهة أخرى، ولن يسمح أبدا بالمساس بشرف وحقوق بلاده".وشدد قاليباف في حديثه: "أعادت قواتنا المسلحة بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بحيث إذا أخطأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأشعل الحرب مجددا، فسيكون ذلك بالتأكيد أشد وطأة ومرارة على أمريكا من اليوم الأول للحرب".من جانبه، نقل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحيات القيادة الباكستانية إلى المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا تمنيات بلاده "بالنجاح والتوفيق للشعب الإيراني".ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني. وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.وأكد ترامب، أمس الجمعة، قرب انتهاء أزمة إيران، وذلك بينما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في ولاية نيويورك، إن الصراع مع إيران "سينتهي قريبًا".
https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html
https://sarabic.ae/20260523/الجيش-الإسرائيلي-يدخل-حالة-تأهب-قصوى-هل-تندلع-الحرب-مع-إيران-مجددا-1113671920.html
إيران
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113674661_13:0:1150:853_1920x0_80_0_0_641f2b53ccb70beb2e5e8720c436ad51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"طرف يفتقر للنزاهة" و"أناس أذكياء".. رسائل متبادلة بلقاء قاليباف وقائد الجيش الباكستاني في طهران

11:36 GMT 23.05.2026
© REUTERS Inter-Services Public Relations (ISPR)وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، لدى وصوله إلى طهران، إيران، في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، 22 مايو/ أيار 2026
وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، لدى وصوله إلى طهران، إيران، في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
© REUTERS Inter-Services Public Relations (ISPR)
تابعنا عبر
أشاد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، في طهران، بدعم وجهود الشعب والحكومة الباكستانية في مختلف المراحل، بما في ذلك خلال الحرب الأخيرة والمفاوضات التي تلتها.
ووصف قاليباف هذه التفاعلات بأنها "مثال للتعاون المثمر بين الدول والحكومات الإسلامية، والذي يمكن أن يكون نموذجا يُحتذى به للدول الإسلامية الأخرى".
وأكد قاليباف لمنير: "لن نحيد عن حقوق أمتنا وبلادنا، لا سيما مع طرف يفتقر إلى النزاهة والثقة، ومثلما دافعت طهران عن الشعب الإيراني بشجاعة وحزم في ساحة المعركة، فإنها ستسعى جاهدة، بحكمة وقوة، في مجال الدبلوماسية لتحقيق حقوق إيران المشروعة وحماية مصالحها الوطنية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "يدرك الجيش الإيراني قيمة السلام أكثر من أي جهة أخرى، ولن يسمح أبدا بالمساس بشرف وحقوق بلاده".

وأضاف قاليباف: "كنا نتفاوض عندما أشعلت أمريكا الحرب، والآن هي تقول: لنتفاوض لإنهائها، كنا في حالة وقف إطلاق نار كنتم أنتم الوسطاء فيها، إلا أن أمريكا نقضت وعدها وفرضت حصارا بحريا، والآن تسعى لرفعه!".

وشدد قاليباف في حديثه: "أعادت قواتنا المسلحة بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بحيث إذا أخطأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأشعل الحرب مجددا، فسيكون ذلك بالتأكيد أشد وطأة ومرارة على أمريكا من اليوم الأول للحرب".
من جانبه، نقل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحيات القيادة الباكستانية إلى المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا تمنيات بلاده "بالنجاح والتوفيق للشعب الإيراني".
وقال منير لقاليباف: "أنا وأنت جنديان في وطننا، والجنود يتحدثون بوضوح وصدق، لا بالمراوغة أو التلاعب بالألفاظ، ويسعدني أننا نعيش في زمن تُحكم فيه إيران من قِبل أناس أذكياء ذوي رؤية ثاقبة".
ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
تقرير: ترامب يدرس "ضربة نهائية" ضد إيران تمهيدا لإعلان النصر وإنهاء الحرب
06:31 GMT
وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".
وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
الجيش الإسرائيلي يدخل "حالة تأهب قصوى"... هل تندلع الحرب مع إيران مجددا؟
06:51 GMT
ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
وأكد ترامب، أمس الجمعة، قرب انتهاء أزمة إيران، وذلك بينما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في ولاية نيويورك، إن الصراع مع إيران "سينتهي قريبًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала