"طرف يفتقر للنزاهة" و"أناس أذكياء".. رسائل متبادلة بلقاء قاليباف وقائد الجيش الباكستاني في طهران

سبوتنيك عربي

أشاد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، في طهران، بدعم وجهود الشعب والحكومة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T11:36+0000

ووصف قاليباف هذه التفاعلات بأنها "مثال للتعاون المثمر بين الدول والحكومات الإسلامية، والذي يمكن أن يكون نموذجا يُحتذى به للدول الإسلامية الأخرى". وأكد قاليباف لمنير: "لن نحيد عن حقوق أمتنا وبلادنا، لا سيما مع طرف يفتقر إلى النزاهة والثقة، ومثلما دافعت طهران عن الشعب الإيراني بشجاعة وحزم في ساحة المعركة، فإنها ستسعى جاهدة، بحكمة وقوة، في مجال الدبلوماسية لتحقيق حقوق إيران المشروعة وحماية مصالحها الوطنية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "يدرك الجيش الإيراني قيمة السلام أكثر من أي جهة أخرى، ولن يسمح أبدا بالمساس بشرف وحقوق بلاده".وشدد قاليباف في حديثه: "أعادت قواتنا المسلحة بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بحيث إذا أخطأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأشعل الحرب مجددا، فسيكون ذلك بالتأكيد أشد وطأة ومرارة على أمريكا من اليوم الأول للحرب".من جانبه، نقل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحيات القيادة الباكستانية إلى المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا تمنيات بلاده "بالنجاح والتوفيق للشعب الإيراني".ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني. وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.وأكد ترامب، أمس الجمعة، قرب انتهاء أزمة إيران، وذلك بينما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في ولاية نيويورك، إن الصراع مع إيران "سينتهي قريبًا".

